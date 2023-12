FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 17. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC Schalke 04 die SpVgg Greuther Fürth. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Gelsenkirchen – Zum Start des 17. Spieltags in der 2. Bundesliga will der FC Schalke 04 weitere Punkte sammeln, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Einfach wird das aber nicht, denn es geht gegen die SpVgg Greuther Fürth, die eine starke Saison spielen und um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen.

FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth: Wer holt sich den Sieg?

„Fürth hat ein gutes Team, natürlich haben wir Respekt. Wichtig ist aber, dass wir auf uns schauen. Wir müssen auf den letzten Spielen aufbauen. Wir wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen“, sagte Schalke-Cheftrainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth.

„Es gibt vor jedem Spiel Druck - egal, ob man Favorit ist oder nicht. Die Spieler kennen das, wir haben ein gutes Team und machen uns natürlich auch selbst Druck, das Spiel zu gewinnen. Das ist unser Anspruch“, so der S04-Coach weiter, der eine Entwicklung sieht: „Ich sehe in jedem Training und in jedem Spiel, dass die Spieler immer mehr verstehen, welche Ideen ich habe und welche Philosophie ich vertrete. Wenn ich den heutigen Tag mit dem ersten vergleiche, sehe ich einen großen Fortschritt.

Der FC Schalke 04 trifft auf Greuther Fürth. © IMAGO/RHR-FOTO

Das Spiel des 17. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Greuther Fürth findet am Freitag, 15. Dezember 2023, in Gelsenkirchen statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 17. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Greuther Fürth wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Freitag, 15. Dezember 2023 , um 18.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky.

FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen Greuther Fürth ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

(smr)