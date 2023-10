FC Schalke 04 vor historischem Absturz in 3. Liga? „Dürfen nichts schönreden“

Von: Sascha Mehr

Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga verliert der FC Schalke 04 gegen Hertha BSC und befindet sich im Tabellenkeller. Droht der Absturz in die 3. Liga?

Update vom Montag, 9. Oktober, 10.00 Uhr: Der FC Schalke 04 hat gegen Hertha BSC verloren. Für die Gelsenkirchener war es die dritte Niederlage in Serie. Von neun Partien in der 2. Fußball-Bundesliga haben sie nur zwei gewonnen. Schalke liegt auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

„Die Tabelle lügt - Stand jetzt - natürlich nicht“, sagte Kreutzer. „Jetzt ist der allerspäteste Zeitpunkt, dass wir begreifen, wo wir sind.“ Stürmer Sebastian Polter sagte: „Wir müssen hart arbeiten in allen Bereichen, dass wir da rauskommen.“ Man dürfe „nichts schönreden“.

Erstmeldung: Gelsenkirchen – In der 2. Bundesliga steht der 9. Spieltag an und der FC Schalke 04 steht gehörig unter Druck. Nach dem schwachen Saisonstart hängen die Gelsenkirchener im Tabellenkeller fest und suchen einen neuen Cheftrainer. Ein Heimsieg gegen Hertha BSC würde die Lage etwas beruhigen, die Gäste aus der Hauptstadt sind aber gut drauf und wollen die Punkte entführen.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: Wer holt sich den Sieg?

„Ich erlebe die Mannschaft als sehr geschlossen. Die Gespräche nach Paderborn waren offen und ehrlich. Ich kann nicht von Grüppchen reden, sondern wir sind eine Gruppe“, sagte Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Hertha BSC.

Hertha-Coach Pal Dardai geht davon aus, dass es ein schwieriges Spiel auf Schalke wird: „Die Schalker haben einen guten Kader & für jeder Position einen passenden Spieler. Sie hatten genauso wie wir einen Fehlstart. Beide Mannschaften haben Druck – wir wollen den nächsten Schritt gehen am Sonntag & aus den Fehlern von letzter Woche lernen.“

Der FC Schalke 04 trifft auf Hertha BSC. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

„Ein Sieg würde uns weiterhelfen. Auch für die Fans, sie unterstützen uns jedes Spiel und auch ihnen ist das Spiel am Sonntag sehr wichtig. Wir müssen am Sonntag Aggressivität zeigen, das hat beim letzten Heimspiel ein wenig gefehlt. In manche Zweikämpfe muss man anders reingehen und besser dagegenhalten. Es wird nicht einfach“, so Dardai weiter.

Das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC steigt am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 13:30 Uhr in Gelsenkirchen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC wird nicht live im Free-TV übertrtagen.

Die TV-Rechte der 2. Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sport1.

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen Hertha BSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

Die Partie FC Schalke 04 gegen Hertha BSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Gelsenkirchen startet am Sonntag, 8. Oktober 2023, um 13.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten.

Um 13:30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

