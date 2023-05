Erster Neuzugang des FC Schalke 04 bei Nichtabstieg fix – für vier Millionen Euro

FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt und plant parallel die kommende Saison. Ein Neuzugang wäre bei Nichtabstieg bereits fix.

Update vom Samstag, 6. Mai, 11.08 Uhr: In der Bundesliga kämpft der FC Schalke 04 gegen den Abstieg, muss aber parallel die neue Spielzeit planen. Nach Informationen der Sport Bild wäre beim Erreichen des Klassenerhalts der erste Neuzugang bereits fix. Die Gelsenkirchener besitzen offenbar eine Kaufpflicht für Moritz Jenz, die sich auf vier Millionen Euro beläuft.

Erstmeldung: Mainz - In Mainz steigt das Duell zwischen den 05ern und dem FC Schalke 04. Für beide Vereine geht es um viel, Der FSV klopft an die Tür zu den internationalen Plätzen und die Gelsenkirchener kämpfen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Gäste stehen dabei mehr unter Druck, denn sie stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und benötigen dringend drei Punkte, um diesen zu verlassen.

„Schalke hat noch vier Spiele, in denen es um alles geht für sie. Entsprechend spielen sie auch. Wir sind seit dem Hinspiel auf Schalke deutlich stabiler geworden. Wir hatten in der Hinrunde mehr Up And Downs. Dennoch wird es morgen eine kernige Aufgabe“, sagte Mainz-Coach Bo Svensson auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Schalke 04.

FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Für mich geht es in erster Linie darum, die Leistung auf den Platz zu bringen. Das müssen wir noch vier Mal abliefern und dann schauen wir, was wird“, so Svensson weiter, der mit seiner Mannschaft bei einem Sieg über Schalke vorübergehend auf Platz sieben vorrücken kann

„Mainz spielt eine tolle Runde. Sie haben in Wolfsburg nicht alles abrufen können, was sie auszeichnet. Sie haben durch ihre Spielweise viel Selbstvertrauen getankt und sich gut entwickelt. Wir wollen aber auf uns schauen und unsere Spielweise durchsetzen“, sagte Thomas Reis, Trainer des FC Schalke 04.

Schalke 04 ist zu Gast beim FSV Mainz 05. © IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Das Selbstbewusstsein ist nach dem Bremem-Sieg groß bei S04, wie Reis bestätigte: „Gegen Bremen ist es uns erstmals gelungen, einen Rückstand umzubiegen. Da haben wir den nächsten Step erreicht. Das hat neue Kräfte freigesetzt. Es geht jetzt darum, unsere Auswärtsbilanz zu verbessern und in Mainz drei Punkte zu holen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen dem dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 steigt am Freitag, 5. Mai 2023, um 20.30 Uhr in Wolfsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04 im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 5. Mai 2023, um 20 Uhr mit den Vorberichten, um 20.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

