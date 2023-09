Chaos bei Schalke 04: Baumgartls offene Trainerkritik hat Folgen

Von: Stefan Schmid

Es brennt bei Schalke 04, mal wieder. Nachdem Timo Baumgartl nach der Niederlage auf St. Pauli deutlich wurde, wird dieser zu den Amateuren versetzt.

Update vom 24. September, 14.00 Uhr: Das Interview von Schalke-Profi Timo Baumgartl kurz nach der 1:3-Niederlage gegen St. Pauli hat Folgen. Der Spieler wurde für die am Montag beginnende Trainingswoche in die U23 versetzt, außerdem muss der Innenverteidiger eine Geldstrafe zahlen. Die Höhe der Buße wurde nicht bekannt gegeben.

Baumgartl zeigte sich „im Gespräch einsichtig“

In einem Gespräch mit Sportdirektor Andre Hechelmann und Chef-Trainer Thomas Reis wurde ihm ein Verstoß gegen interne Verhaltensregeln zur Last gelegt. Der Spieler äußerte sich im Interview bei Sky nach dem Spiel im Millerntor-Stadion offen kritisch ob der taktischen Ausrichtung der Mannschaft und vermied ein Bekenntnis zu Trainer Reis.

Wie Hechelmann in der Mitteilung auf der Vereinshomepage mitteilen ließ, habe sich Baumgartl „im Gespräch einsichtig gezeigt, räumte direkt zu Beginn seinen Fehler ein und bat um Entschuldigung.“ Man habe die Entschuldigung angenommen.

Timo Baumgartl wird zunächst nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren dürfen. © IMAGO/RHR-FOTO

Angespannte Situation bei Schalke 04 nach Niederlage auf St. Pauli

Erstmeldung vom 24. September, 10.38 Uhr: Hamburg - Eigentlich wollte der FC Schalke 04 nach dem Abstieg sofort wieder in die Bundesliga zurückkehren, doch nach dem katastrophalen Saisonstart geht es beim Traditionsverein mal wieder drunter und drüber. Nach der 1:3-Niederlage beim Gastspiel auf St. Pauli verweigert Timo Baumgartl das Bekenntnis zu Trainer Thomas Reis und kritisiert dessen Taktik live am Mikrofon, während dieser die Schuld bei den Spielern sucht.

Den unzureichenden sportlichen Auftritt ihres Teams konnten einige Chaoten unter den mitgereisten Schalke-Fans dann nur mit Gewalt kompensieren. Nach dem Spiel kam es zu Ausschreitungen.

Timo Baumgartl Geboren: 4. März 1996 (27 Jahre) in Böblingen Position: Innenverteidiger Marktwert: 3 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Baumgartl hinterfragt Taktik von Schalke-Trainer Reis im Live-Interview

Nachdem Schiedsrichter Frank Willenborg die Partie im Millerntor-Stadion beendet hatte, hingen die Köpfe bei den Schalke-Spielern tief. Unerklärlich schien die Niederlage jedoch nicht für alle, zumindest nicht für Innenverteidiger Timo Baumgartl, der in der 85. Minute ausgewechselt wurde. Nach dem Spiel sprach er am Sky-Mikrofon Klartext.

„Wir spielen natürlich auch mit den Feuer. Wenn man mal einen Schritt zu spät ist, ist das brutal zu verteidigen. Das ist eine risikohafte Sache, die wir machen“, läutet Baumgartl seine Analyse ein. Was er damit meinte? Die taktische Ausrichtung, und für diese ist bekannterweise der Trainer verantwortlich.

Auf die Nachfrage, ob er sich ein anderes Spielprinzip wünschen würde, folgten Worte, die sich so im Gesicht Baumgartls überhaupt nicht widerspiegelten. „Nein, das ist die Philosophie des Trainers. Er gibt uns das vor und deswegen machen wir das auch als Mannschaft.“ Baumgartl erläuterte auch die Folgen der von ihm wohl wenig favorisierte Trainerphilosophie: „Das ist natürlich risikobehaftet und wenn dann eine Mannschaft dann so stark spielt, dann wird es schwer für uns. Dann müssen wir halt Phasen überstehen und können uns auch nicht beklagen, wenn es 3:0 steht nach 30 Minuten.“

Die Stimmung auf Schalke ist mal wieder am Boden. Beim Auswärtsspiel auf St. Pauli randalierten die Fans und Timo Baumgartl zählte den eigenen Trainer an. © IMAGO / Eibner und IMAGO / RHR-Foto

Schalke-Spieler Baumgartl vermeidet Bekenntnis zum Trainer

Bei so viel unterschwelliger Kritik folgte die unausweichliche Frage von TV-Experte Torsten Mattuschka: „Steht die Mannschaft noch hinter dem Trainer?“ Baumgartl, der sich ohnehin schon aus der Deckung abgedroschener Phrasen hervorgewagt hatte, verweigert das Bekenntnis, antwortet weder mit Ja noch mit Nein.

„Das sind immer Fragen“, beginnt Baumgartl, überlegt kurz uns spricht dann weiter: „Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich ein Stück auch schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen, weil wir natürlich immer wieder in diese Situation reinlaufen. Wir trainieren das unter der Woche, da sind wir akribisch, aber ja, wir haben 15 Gegentore.“

Was Baumgartl im Interview sagte, ist das Eine, das Andere ist seine Gestik und Mimik. So auch, als er auf die Frage antwortete, ob er sich einen anderen Matchplan wünsche. Baumgartl lächelt süffisant, schaut zu Boden, erst dann antwortet er: „Ich glaube wir sind stetig im Austausch, versuchen immer Sachen zu justieren, auch unter der Woche anzupassen, aber es kommt immer wieder aufs Gleiche raus.“

Schalke-Trainer Reis macht Spieler für Pleite verantwortlich

Die ohnehin schon bescheidene Stimmung in Mannschaft und Verein dürfte sich dann auch noch durch die Interpretation von Schalke-Trainer Thomas Reis verschlechtern, denn dieser sah die Spieler als Schuldige der Niederlage. „Anscheinend war jeder mit sich selbst beschäftigt. Wenn man sich gegenseitig unterstützt, wäre das hilfreich“, gab Reis bei Sky zu Protokoll.

Doch das war noch nicht alles. Der Trainer legte gegenüber seinen Spielern weiter nach: „Wir waren in den ersten Minuten sehr passiv. Wir haben ja praktisch um ein Tor gebettelt. Ich weiß nicht, ob jeder sagen kann, er hat 100 Prozent gegeben.“

Schalke-Trainer Thomas Reis verlässt sofort nach Abpfiff den Innenraum des Millerntor-Stadions. © IMAGO/Stephanie Zerbe/ Eibner-Pressefo

Chaoten greifen Ordner und Polizei an

Als wäre der Auftritt des eigenen Teams noch nicht genug Schmach, legten nach dem Abpfiff einige mitgereiste Schalke-Fans die Latte noch niedriger. Einige Fans des Bundesliga-Absteigers griffen nach der Niederlage Ordner an. Nach Angaben des FC St. Pauli wurden vier Sicherheitsleute verletzt. Es musste demnach aber niemand ins Krankenhaus.

Zudem habe es vor dem Gästebereich Flaschenwürfe auf Polizisten gegeben, sagte ein Sprecher des Hamburger Clubs. Es ist nicht die erste unrühmliche Aktion, mit der sich der Schalker Anhang in die Schlagzeilen katapultiert. Nach dem Bundesliga-Abstieg in der Saison 2020/21 machten die Fans Jagd auf die eigenen Spieler. (sch/dpa)