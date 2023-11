FC Schalke 04 vor Überraschungs-Transfer? Rechtsverteidiger wird als Neuzugang gehandelt

Von: Sascha Mehr

FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen im Winter und wird mit einem Rechtsverteidiger aus den Niederlanden in Verbindung gebracht.

Update vom 10. November, 23.50 Uhr: Das Online-Portal DerWesten bringt Hidde ter Avest mit dem FC Schalke 04 in Verbindung. Der 26-Jährige gilt als einer der stabilsten Rechtsverteidiger in der niederländischen ersten Liga. Derzeit ist er beim FC Utrecht aktiv und hat in acht von elf Ligaspielen gespielt.

Könnte Hidde ter Avest dem FC Schalke 04 helfen? © IMAGO

Erstmeldung: Gelsenkirchen – In der 2. Bundesliga steht der 13. Spieltag an und der FC Schalke 04 will weiter Punkte sammeln, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Gegen den Aufsteiger SV Elversberg sind die „Knappen“ Favorit, dürfen die Saarländer aber nicht unterschätzen, sonst droht eine böse Überraschung.

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg: Wer holt sich den Sieg?

„Jeder muss wissen, dass wir gegen ein wirklich gutes Team spielen werden. Sie haben eine kompakte Mannschaft mit viel Selbstvertrauen. Wenn sie den Ball haben, können sie gut organisierten und schnellen Fußball spielen“, sagte Schalke-Cheftrainer Karel Geraerts vor der Partie gegen die SV Elversberg.

„Wenn man gewinnt, ist die Stimmung automatisch besser, das gibt Freude beim Training, das habe ich diese Woche gesehen. Die Truppe ist sehr fokussiert, sie hat Selbstvertrauen getankt hat. Vor allem der Sieg in Nürnberg war gut für die Psyche“, so der Coach weiter, der wieder mit einem Offensivspieler planen kann: „Kenan Karaman ist fit und wird im Kader sein. Für Paul Seguin kommt das Spiel noch zu früh. Auch für Tobias Mohr kommt das Spiel am Freitag noch zu früh, er wird nicht zur Verfügung stehen.“

Der FC Schalke 04 empfängt Elversberg. © IMAGO/RHR-FOTO

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und der SV Elversberg findet am Freitag, 10. November 2023, in Gelsenkirchen statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 13. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und der SV Elversberg wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC Schalke 04 gegen SV Elversberg wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

FC Schalke 04 gegen SV Elversberg: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel FC Schalke 04 gegen SV Elversberg ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

