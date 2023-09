FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga jetzt live im Free-TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 7. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell FC St. Pauli gegen FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Hamburg – Der FC Schalke 04 atmet nach dem fulminanten Sieg gegen den 1. FC Magdeburg kurz durch. Doch schon steht die nächste schwere Aufgabe bevor, denn es geht nach Hamburg ans Millerntor. Der FC St. Pauli ist sehr ordentlich in die Saison gestartet und könnte ein Wörtchen mitreden um den Aufstieg in die Bundesliga.

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den SIeg?

„Wir wissen selber, dass wir gegen Magdeburg eine Zeit lang nicht so gut funktioniert haben und da dann auch verdient in Rückstand geraten sind. Die 60 Minuten danach waren absolut top, weil wir alles investiert haben, um uns gegen eine Niederlage zu stemmen“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC St. Pauli.

Ein Extra-Lob von Reis bekam Stürmer Sebastian Polter: „Wenn man das Spiel gegen Magdeburg anschaut, ist er natürlich in einer guten Form. Polti war in der Vorbereitung ein bisschen hintendran, da habe ich mich für Simon entschieden. Aber Polti ist jemand, der nie aufgibt.“

Der FC Schalke 04 ist zu Gast beim FC St. Pauli. © IMAGO/RHR-FOTO

Die Gäste aus Hamburg wollen die drei Punkte am Millerntor behalten: „Die Begegnung ist etwas besonders um 20:30 Uhr bei Flutlicht. Dennoch ändert das nichts in unseren Abläufen. Wir bleiben unseren Prinzipien treu. Letztendlich geht es um drei Punkte wie in jedem andern Spiel auch“, sagte Cheftrainer Fabian Hürzeler.

„Der Sieg gegen Kiel hat uns natürlich Selbstvertrauen gegeben. Besonders auch den Spielern, die in den letzten Spielen nicht so zum Zug gekommen sind, das hat man schon bemerkt“, so der Coach weiter.

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 steigt am Samstag, 23. September 2023, um 20:30 Uhr in Hamburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen dem FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 live und in voller Länge im Free-TV.

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie FC St. Pauli gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Hamburg startet am Samstag, 23. September 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

FC St. Pauli gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)