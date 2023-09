Felix Magath bringt sich beim DFB als Bundestrainer in Stellung

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Felix Magath wurde vom DFB wegen des Bundestrainer-Jobs noch nicht kontaktiert. Der Meister-Trainer steht Verhandlungen offen gegenüber.

Frankfurt – Rudi Völler wird es nicht. Der 63-Jährige, der die deutsche Nationalmannschaft zum 2:1-Sieg gegen Frankreich geführt hat, will nicht dauerhaft Bundestrainer sein. Nach der Entlassung von Hansi Flick hatte Völler, der beim DFB eigentlich Sportdirektor ist, nur ausgeholfen. Jetzt macht sich der Weltmeister auf die Suche nach einem Nachfolger. In dieser Diskussion fällt immer wieder der Name Felix Magath, der sich nun in Stellung für den vakanten Posten bringt.

Felix Magath Geboren: 26. Juli 1953 (70 Jahre alt) in Aschaffenburg letzte Station als Trainer: Hertha BSC Größte Erfolge als Trainer: Deutscher Meister (2005, 2006, 2009)

Felix Magath wartet im Urlaub auf Anruf vom DFB

Erfahren, erfolgreich, deutschsprachig: Felix Magath bringt alle Attribute mit, die der neue Bundestrainer verkörpern soll. Der 70-Jährige feierte als einziger Trainer zweimal in Folge das Double in Deutschland, als er mit dem FC Bayern in den Jahren 2005 und 2006 jeweils Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger wurde. 2009 folgte die Sensations-Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg.

Zudem machte sich Magath als Retter in höchst prekären Situationen einen Namen. Im Frühjahr 2022 verhinderte er den Abstieg von Hertha BSC, danach verließ er den Verein. Auch der DFB befindet sich wenige Monate vor der EM 2024 in Deutschland in einer heiklen Lage. Ist Magath die Rettung? Einen Anruf gab es allerdings noch nicht, doch Magath wäre bereit und traut sich den Job als Bundestrainer zu.

Einer für den DFB? Felix Magath kann sich das Amt des Bundestrainers vorstellen. © Daniel Bockwoldt/dpa

Felix Magath bringt sich beim DFB als Bundestrainer in Stellung

„Ich bin zurzeit im Urlaub und bei mir steht das Telefon still. Ich liege viel in der Sonne und ruhe mich aus, um fit zu sein für eventuelle Aufgaben, die in Zukunft kommen“, sagte der ehemalige Meistertrainer am Mittwoch im TV-Sender Sky. Sollte das Telefon doch noch klingeln, würde Magath selbstverständlich abnehmen, dem DFB als neuer Bundestrainer aber keineswegs automatisch zusagen.

„Es ist ja so, dass man über einen Job, egal, ob das jetzt Bundestrainer, Arzt oder sonst irgendwas ist, natürlich erst einmal reden müsse – wie sind die Vorstellungen der einen Seite, wie sind die Vorstellungen der anderen Seite“, erklärte Magath seine Erwartungen. Reizen würde ihn der Bundestrainer-Job aber schon. „Sollte man irgendwann auf die Idee kommen und mich fragen, dann würde ich anfangen zu überlegen, ob ich diese Aufgabe übernehmen soll.“

Magath traut sich Bundestrainer zu – Effenberg und Hamann als Fürsprecher

Er habe „oft genug gezeigt“, in der Lage zu sein, „verunsicherte Mannschaften wieder aufzurichten und ihnen so viel Vertrauen zu geben, dass sie wieder in der Lage waren, sehr gute Leistungen zu bringen. Das ist das, was der DFB zurzeit braucht“, sagte Magath vor kurzem beim Radiosender NDR 90,3. Und der „Feuerwehrmann“ hat prominente Fürsprecher.

Zuerst hatte Stefan Effenberg Magath als Flick-Nachfolger ins Spiel gebracht. „Er ist einer von der alten Garde und kann unangenehm sein – für mich ist das eine Überlegung wert“, hatte Effe am Sonntag im Doppelpass gesagt. Auch Sky-Experte Didi Hamann plädiert für Magath. „Genau so einen Mann brauchen wir. Und ich könnte mir vorstellen, dass Felix das sofort machen würde“, sagte der Ex-Nationalspieler gegenüber der dpa. (ck)