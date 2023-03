Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen: Europa League live im TV und Stream

Bayer Leverkusen ist in der Europa League zu Gast bei Ferencvaros Budapest. So sehen Sie die Partie live im TV und im Stream.

Budapest - Bayer Leverkusen hat sich im Hinspiel des Achtelfinales in der Europa League eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Gegen Ferencvaros Budapest gelang dem Team von Trainer Xabi Alonso ein 2:0-Sieg, der die Tür zum Viertelfinale weit geöffnet hat. Doch sicher weiter ist die „Werkself“ keinesfalls. Das Finale der Europa League findet in der aktuellen Saison im Stadion von Ferencvaros Budapest. Die Ungarn werden also alles daran setzen, den Spieß noch umzudrehen und um Wettbewerb zu bleiben.

„Wir freuen uns auf das Spiel! Uns erwartet eine stimmungsvolle Arena, das ist genau das Europapokal-Gefühl, für das man das ganze Jahr arbeitet. Wir wollen die Partie gewinnen und damit eine Runde weiterkommen – das ist die Marschrichtung“, sagte Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen, vor dem Rückspiel in der Europa League in Budapest.

Bayer Leverkusen ist zu Gast bei Ferencvaros Budapest. © IMAGO/Revierfoto

Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

„Die Ausgangslage ist in Ordnung, doch es ist noch nichts entschieden. Im Hinspiel haben wir gesehen, dass Budapest eine gute Mannschaft ist und sie ihre Möglichkeiten hatten. Sie werden alles in die Waagschale werden, das müssen wir auch“, so Rolfes weiter. Leverkusen könnte sich sogar eine knappe Niederlage leisten und wäre trotzdem weiter. Darauf will es die „Werkself“ aber nicht ankommen lassen.

Florian Wirtz ist nach seiner Pause in der Bundesliga wieder dabei. Der Mittelfeldspieler soll das Spiel seiner Mannschaft lenken und die Stürmer mit klugen Pässen einsetzen. Nicht dabei ist Patrik Schick, der verletzungsbedingt in Leverkusen geblieben ist. Der Tscheche laboriert an Leistenproblemen und wackelt auch für das Bundesligaspiel am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern München. Ebenfalls nicht im Flieger nach Budapest sitzt Karim Bellarabi, der krank ist.

Die Europa League-Partie zwischen Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen steigt am Donnerstag, 16. März 2023, um 21:00 Uhr in Budapest. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen: Europa League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Europa League-Partie zwischen Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 16.03.2023 leider nicht live und in voller Länge im Free-TV.

Ferencvaros Budapest gegen Bayer Leverkusen: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt das Europa League-Spiel zwischen Ferencvaros Budapest und Bayer Leverkusen am Donnerstag, 16.03.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt das zwischen , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

Apps: RTL+ im iTunes-Store (Apple); RTL+ im Google-Play-Store (Android).

