„The Best FIFA Football Awards 2016“: So sehen Sie die Gala heute live im TV und im Live-Stream

Zürich - Am 9. Januar gibt die FIFA in Zürich den Weltfußballer und die Weltfußballerin 2016 bekannt. Außerdem werden weitere Sieger gekürt. Hier erfahren Sie, wo Sie die Gala heute live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Nach sechsjähriger Partnerschaft mit der französischen Fachzeitschrift France Football wird der Fußball-Weltverband FIFA seinen Weltfußballer des Jahres künftig wieder alleine küren. Die Feier findet künftig unter dem Namen „The Best FIFA Football Awards“ statt - bei uns gibt‘s dazu den Live-Ticker. Von 1991 bis 2009 hatte die FIFA schon einmal eigene Wahlen durchgeführt. Erster „FIFA World Player“ war der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Bei der letzten Wahl im Jahr 2009 triumphierte der Argentinier Lionel Messi.

2010 stieg die FIFA in die Original-Variante der Weltfußballer-Wahl, dem „Ballon d‘Or“, ein, der bereits seit 1956 vergeben wurde. Viermal wurde Lionel Messi ausgezeichnet (2010, 2011, 2012, 2015), zweimal der Portugiese Cristiano Ronaldo (2013, 2014). Letzterer gewann erst vor Kurzem den „Ballon d‘Or“ von France Football und gilt auch bei der Wahl der FIFA am 9. Januar als Favorit. Schließlich gewann der 31-Jährige mit seinem Klub Real Madrid die Champions League 2016, streckte im vergangenen Sommer mit Portugal den EM-Pott in den Nachthimmel von Paris und holte vor wenigen Wochen in Japan die FIFA-Klubweltmeisterschaft.

In diesem Jahr machen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Antoine Griezmann den Sieger unter sich aus. Bei den Frauen fällt die Entscheidung zwischen der deutschen Nationalspielerin Melanie Behringer, Carli Lloyd aus den USA sowie der Brasilianerin Marta. Darüber hinaus werden bei der FIFA-Gala in Zürich noch der Welttrainer und die Welttrainerin gekürt. Auch der Fairplay-Preis, der Puskás-Preis für das schönste Tor des Jahres, und der Fanpreis werden vergeben. Zum Abschluss stellt die FIFA noch die sogenannte „FIFA FIFPro World 11“ vor. Diese konnten User vom 1. Dezember 2016 bis zum 6. Januar 2017 auf der offiziellen Homepage des Fußball-Weltverbandes wählen. (Eine Übersicht aller Kategorien und Nominierten finden Sie am Ende des Artikels.)

Wir verraten Ihnen, wo Sie die FIFA-Gala, die am Montag, 9. Januar, in Zürich stattfindet, live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

„The Best FIFA Football Awards 2016“: Die FIFA-Gala heute live im Free-TV bei Eurosport

Fußball-Fans dürfen sich freuen - denn auch in diesem Jahr wird die Weltfußballer-Gala live im Free-TV ausgestrahlt. Der Sender Eurosport 1 beginnt seine Übertragung am Montag um 18.30 Uhr. Moderiert wird die Zeremonie von der US-amerikanischen Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Eva Longoria (41) sowie dem deutschen Moderator Marco Schreyl (43), der unter anderem TV-Shows wie „Deutschland sucht den Superstar“, „Das Supertalent“, „hallo deutschland“ oder den Deutschen Fernsehpreis präsentiert hat.

Der 24-Stunden Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD zeigt die Gala in diesem Jahr nicht live. Denn von 18.30 Uhr bis 21 Uhr überträgt der Free-TV-Sender das Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Österreich.

„The Best FIFA Football Awards 2016“: Die FIFA-Gala heute im Live-Stream von Eurosport

Falls Sie unterwegs sein sollten oder die FIFA-Gala lieber am PC, Laptop oder den mobilen Endgeräten verfolgen möchten, können Sie im Netz den Eurosport Player aufrufen und den entsprechenden Live-Stream auswählen. Allerdings ist die Nutzung des Eurosport Players mit Kosten verbunden. Bevor der Live-Stream freigeschaltet wird, müssen Sie sich auf der Homepage registrieren und 6,99 Euro für ein Monats- beziehungsweise 59,99 Euro für ein Jahresabonnement zahlen. So haben Sie zwölf Monate lang uneingeschränkten Zugriff auf das Online-Angebot von Eurosport.

Der Eurosport Player ist auch als App für Smartphones oder Tablets verfügbar. Apple-Kunden finden diese bei iTunes, wer auf ein Gerät mit Android-Betriebssystem zurückgreift, wird im Google Play Store fündig. Der Download der App ist jeweils gratis.

Wichtig: Die Nutzung des Live-Streams verbraucht eine sehr hohe Datenmenge. Das Kontingent eines herkömmlichen Mobilfunkvertrags ist damit sehr schnell aufgebraucht. Wir empfehlen Ihnen deshalb, beim Streamen auf eine stabile WLAN-Verbindung zu achten.

„The Best FIFA Football Awards 2016“: Die FIFA-Gala heute live im Free-TV im ORF und SRF

Als Alternative zur Übertragung von Eurosport können Sie die Veranstaltung auch beim österreichischen TV-Sender ORF SPORT + oder beim Schweizer Sender SRF zwei live verfolgen. Während der ORF erst um 18.30 Uhr „on air“ geht, meldet sich beim SRF Moderator Lukas Studer bereits um 18.10 Uhr vom roten Teppich in Zürich.

Hinweis: Der ORF ist in Deutschland nur in grenznahen Gebieten und auch dort nur via Antenne empfangbar. Wie Sie den ORF im Rest von Deutschland sehen können, erfahren Sie in diesem separaten Artikel.

„The Best FIFA Football Awards 2016“: Die FIFA-Gala heute im Live-Stream des ORF und SRF

Die Preisverleihung der FIFA wird auch online in einem kostenlosen Live-Stream übertragen. Den Stream des ORF finden Sie in der ORF-TVthek oder auf sport.orf.at. Zusätzlich ist in den App-Stores die kostenlose ORF-App erhältlich. Apple-Kunden können diese bei iTunes herunterladen, Android-Nutzer im Google Play Store. Den Live-Stream des SRF zwei gibt es in der SRF-Mediathek, die dazugehörige mobile Applikation bei iTunes und im Google Play Store.

Hinweis: Die Live-Streams des ORF und SRF sind aus rechtlichen Gründen nur in Österreich (ORF) beziehungsweise der Schweiz (SRF) frei empfangbar, in Deutschland leider nicht. Wer diese dennoch unbedingt aus einem anderen Land aufrufen möchte, muss zuvor das sogenannte „Geoblocking“ umgehen. Hierfür muss man auf seinem Rechner ein VPN (Virtual Private Network) einrichten und sich eine österreichische beziehungsweise Schweizer IP-Adresse zuweisen lassen - und schon ist der Live-Stream freigeschaltet. Beliebte Dienste für die Umgehung des „Geoblockings“ sind Hotspot Shield, IPVanish, vyprVPN und Hide My Ass. Allerdings gibt es Zweifel an der Legalität dieser Methode. In einem separaten Artikel haben wir zusammengefasst, wie ein Rechtsanwalt diesen Trick aus juristischer Sicht beurteilt.

„The Best FIFA Football Awards 2016“: Übersicht aller Kategorien und Nominierten

Kategorie Name Nationalität Team FIFA-Weltfußballer Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid (Spanien), Portugiesische Nationalmannschaft Antoine Griezmann Frankreich Atlético Madrid (Spanien), Französische Nationalmannschaft Lionel Messi Argentinien FC Barcelona (Spanien), Argentinische Nationalmannschaft FIFA-Weltfußballerin Melanie Behringer Deutschland FC Bayern München (Deutschland), Deutsche Nationalmannschaft Carli Lloyd USA Houston Dash (USA), US-amerikanische Nationalmannschaft Marta Brasilien FC Rosengård (Schweden), Brasilianische Nationalmannschaft FIFA-Welttrainer Claudio Ranieri Italien Leicester City (England) Fernando Santos Portugal Portugiesische Nationalmannschaft Zinedine Zidane Frankreich Real Madrid (Spanien) FIFA-Welttrainerin Jillian Ellis USA US-amerikanische Nationalmannschaft Silvia Neid Deutschland Deutsche Nationalmannschaft (bis 2016) Pia Sundhage Schweden Schwedische Nationalmannschaft Fairplay-Preis Gewinner wird am 9. Januar bekanntgegeben - - Puskás-Preis Marlone Brasilien Corinthians São Paulo (Brasilien Daniuska Rodríguez Venezuela Venezolanische U17-Nationalmannschaft Faiz Subri Malaysia Penang FA (Malaysia) Fanpreis Fans von ADO Den Haag (Niederlande) - - Fans des FC Liverpool (England) und Borussia Dortmund (Deutschland) - - Fans der isländischen Nationalmannschaft - - FIFA FIFPro World 11 bekanntgegeben. Auf der Homepage des Fußball-Weltverbandes konnten User vom 1. Dezember 2016 bis zum 6. Januar 2017 für ihre Wunsch-Elf abstimmen. Diese 55 Profis standen zur Wahl. Zum Abschluss der Gala wird noch diebekanntgegeben. Auf der Homepage des Fußball-Weltverbandes konnten User vom 1. Dezember 2016 bis zum 6. Januar 2017 für ihre Wunsch-Elf abstimmen. Diese 55 Profis standen zur Wahl.

Position Name Nationalität Team Torhüter Claudio Bravo Chile Manchester City (England) Gianluigi Buffon Italien Juventus Turin (Italien) David de Gea Spanien Manchester United (England) Keylor Navas Costa Rica Real Madrid (Spanien) Manuel Neuer Deutschland FC Bayern München (Deutschland) Verteidiger David Alaba Österreich FC Bayern München (Deutschland) Jordi Alba Spanien FC Barcelona (Spanien) Dani Alves Brasilien Juventus Turin (Italien) Serge Aurier Frankreich Paris Saint-Germain (Frankreich) Héctor Bellerín Spanien FC Arsenal (England) Jerome Boateng Deutschland FC Bayern München (Deutschland) Leonardo Bonucci Italien Juventus Turin (Italien) Daniel Carvajal Spanien Real Madrid (Spanien) Giorgio Chiellini Italien Juventus Turin (Italien) Diego Godin Uruguay Atlético Madrid (Spanien) Mats Hummels Deutschland FC Bayern München (Deutschland) Philipp Lahm Deutschland FC Bayern München (Deutschland) David Luiz Brasilien FC Chelsea (England) Marcelo Brasilien Real Madrid (Spanien) Javier Mascherano Argentinien FC Barcelona (Spanien) Pepe Portugal Real Madrid (Spanien) Gerard Pique Spanien FC Barcelona (Spanien) Sergio Ramos Spanien Real Madrid (Spanien) Thiago Silva Brasilien Paris Saint-Germain (Frankreich) Raphael Varane Frankreich Real Madrid (Spanien) Mittelfeld Xabi Alonso Spanien FC Bayern München (Deutschland) Kevin de Bruyne Belgien Manchester City (England) Sergio Busquets Spanien FC Barcelona (Spanien) Eden Hazard Belgien FC Chelsea (England) Andres Iniesta Spanien FC Barcelona (Spanien) N‘Golo Kanté Frankreich FC Chelsea (England) Toni Kroos Deutschland Real Madrid (Spanien) Luka Modric Kroatien Real Madrid (Spanien) Mesut Özil Deutschland FC Arsenal (England) Dimitri Payet Frankreich West Ham United (England) Paul Pogba Frankreich Manchester United (England) Ivan Rakitic Kroatien FC Barcelona (Spanien) David Silva Spanien Manchester City (England) Marco Verratti Italien Paris Saint-Germain (Frankreich) Arturo Vidal Chile FC Bayern München (Deutschland) Angriff Sergio Aguero Argentinien Manchester City (England) Gareth Bale Wales Real Madrid (Spanien) Karim Benzema Frankreich Real Madrid (Spanien) Paulo Dybala Argentinien Juventus Turin (Italien) Antoine Griezmann Frankreich Atlético Madrid (Spanien) Gonzalo Higuain Argentinien Juventus Turin (Italien) Zlatan Ibrahimovic Schweden Manchester United (England) Robert Lewandowski Polen FC Bayern München (Deutschland) Lionel Messi Argentinien FC Barcelona (Spanien) Thomas Müller Deutschland FC Bayern München (Deutschland) Neymar Brasilien FC Barcelona (Spanien) Cristiano Ronaldo Portugal Real Madrid (Spanien) Alexis Sanchez Chile FC Arsenal (England) Luis Suarez Uruguay FC Barcelona (Spanien) Jamie Vardy England Leicester City (England)

