FIFA-Setzliste: DFB-Auswahl bei WM-Auslosung in Topf zwei

Die FIFA hat die Töpfe für die WM-Auslosung bekanntgegeben. © Leszek Szymanski/PAP/dpa

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht bei der Auslosung der Gruppenphase der WM 2022 in Katar an diesem Freitag (18.00 Uhr MESZ) in Doha wie erwartet ein namhafter Gegner. Die FIFA veröffentlichte die für die Setzliste maßgebliche neue Weltrangliste mit Stand 31. März 2022.

Doha - Die DFB-Auswahl ist in Topf zwei gesetzt und könnte deshalb schon in der Gruppenphase auf eine Top-Nationen aus Topf eins wie Rekord-Weltmeister Brasilien und Titelverteidiger Frankreich treffen. Im ersten Lostopf ist auch Gastgeber Katar einsortiert. Drei WM-Teilnehmer stehen noch nicht fest und werden erst im Juni in den letzten Playoffspielen ermittelt. dpa

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1 Katar (Gastgeber) Brasilien Belgien Frankreich Argentinien England Spanien Portugal

Topf 2 Mexiko Niederlande Dänemark Deutschland Uruguay Schweiz USA Kroatien

Topf 3 Senegal Iran Japan Marokko Serbien Polen Südkorea Tunesien

Topf 4 Kamerun Kanada Ecuador Saudi-Arabien Ghana Gewinner Europa-Playoffs (Wales,Schottland oder Ukraine) Gewinner Interkontinental-Playoffs (Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru) Gewinner Interkontinental-Playoffs (Neuseeland oder Costa Rica)