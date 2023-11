Eintracht Frankfurt: Neuzugang für acht Millionen Euro so gut wie fix?

Von: Sascha Mehr

Die Frankfurter Eintracht steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines Nachfolgers für Randal Kolo Muani. Dieser soll wohl etwa acht Millionen Euro kosten.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt könnte einen neuen Mittelstürmer gefunden haben. Rafiu Durosinmi würde die Lücke schließen, die nach dem Wechsel von Randal Kolo Muani zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain entstand. Die Neuverpflichtungen hatten anfangs Schwierigkeiten, diese zu füllen. Allerdings zeigte insbesondere Omar Marmoush in letzter Zeit starke Leistungen und erzielte entscheidende Tore.

Eintracht Frankfurt sucht neuen Angreifer

Dennoch wird Eintracht Frankfurt im Winter mit großer Wahrscheinlichkeit einen neuen Angreifer verpflichten, um Cheftrainer Dino Toppmöller mehr Optionen zu geben. „Man darf davon ausgehen, dass einer kommt. Wir sehen, was im Winter möglich ist“, sagte Sportdirektor Timmo Hardung zuletzt beim TV-Sender RTL+.

Seit mehreren Wochen ist Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen ein heißer Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Sky berichtete zuletzt, dass es bereits eine grundsätzliche Einigung zwischen der SGE und der Spielerseite geben soll. Nun legte der Pay-TV-Sender nach: Der Transfer des 20-Jährigen soll offenbar vor dem Abschluss stehen.

Durosinmi, der aktuell einen Marktwert von zwei Millionen Euro hat und einen Vertrag bis 2026 bei Pilsen unterzeichnet hat, kam 2021 aus Nigeria zur U19 des tschechischen Vereins MFK Karvina. Dort schaffte er den Durchbruch und den Sprung in den Profikader. Im August dieses Jahres erfolgte dann sein Wechsel zu Viktoria Pilsen – für eine Ablösesumme von etwa 850.000 Euro.

Eintracht vor Wintertransfer?

Obwohl sich die Parteien mündlich einig sein sollen, ist der Deal noch nicht durch. Nach Sky-Informationen soll die Ablöse zwischen acht und zehn Millionen Euro betragen. Die Tendenz geht klar in Richtung Transfer im Winter. Damit würde Eintracht Frankfurt einen neuen Mittelstürmer an Land ziehen, der Cheftrainer Dino Toppmöller mehr Optionen in der Offensive gibt.

In der laufenden Saison absolvierte der Angreifer elf Spiele in der tschechischen Fortuna Liga, in denen er sechs Treffer erzielen und weitere sechs Tore vorbereiten konnte. Derzeit fällt er wegen eines Bänderrisses im Knie aus, zum neuen Jahr hin soll er aber wieder fit sein. (smr)

