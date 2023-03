Flick bestätigt Pläne für Österreich-Test und USA-Reise

Derzeit Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft: Ralf Rangnick. © Expa/Reinhard Eisenbauer/APA/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet zum Jahresabschluss aller Voraussicht nach ein Länderspiel gegen Österreich. Nach einem Bericht der österreichischen Presseagentur APA soll die Partie am 21. November in Wien stattfinden.

Frankfurt/Main - „Ich weiß schon, gegen wen wir spielen. Aber ich weiß nicht im Detail, wie alles vertraglich ist. Geplant ist, das kann ich sagen, dass im November das letzte Spiel gegen Österreich ist“, sagte Hansi Flick in Frankfurt. Der Bundestrainer bestätigte zudem eine geplante USA-Reise der DFB-Auswahl im Oktober dieses Jahres.

„Wir haben den Plan, im November eine europäische Topnation nach Wien zu holen“, hatte zuvor ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold gesagt. „Derzeit laufen aber noch Detailgespräche.“ Österreichs Auswahl wird vom früheren Bundesliga-Coach Ralf Rangnick trainiert.

Keine EM-Quali

Die deutsche Mannschaft ist für die EM 2024 als Gastgeber automatisch qualifiziert und bestreitet daher keine EM-Qualifikationsspiele. Nächster Testspiel-Gegner ist Belgien am Dienstag in Köln. Das weitere Programm für 2023 hat der DFB noch nicht verkündet.

Medienberichten zufolge wird das 1000. Länderspiel der Verbandsgeschichte im Juni in Bremen gegen die Ukraine stattfinden, gefolgt von einer Partie in Polen und einem Test in Frankfurt, für den der Gegner noch nicht feststeht. Im September sollen in Dortmund ein Duell mit Vizeweltmeister Frankreich und eine Partie in Wolfsburg geplant sein. Im Oktober geht es für Flick und sein Team dann wohl in die USA mit zwei Tests an der Ostküste gegen den dortigen Gastgeber und Mexiko, die gemeinsam mit Kanada die WM 2026 ausrichten.

Gegen Österreich gab es bislang 40 Länderspiele, von denen Deutschland 25 gewann. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2018 gab es kurz vor der Weltmeisterschaft in Russland ein 1:2 in Klagenfurt. dpa