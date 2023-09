Psychoprobleme bei DFB-Stars? „Mannschaft eine Ansammlung von Egomanen“

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Die DFB-Elf enttäuschte zuletzt. Experten bemängelten dabei den mentalen Zustand der Mannschaft. Die tz sprach mit einem Sport-Psychologen.

München – Am Vorabend des ersten WM-Gruppenspiels in Katar präsentierte Bundestrainer Hansi Flick seiner Mannschaft ein Motivationsfilmchen. Der Flug der Graugänse: „WM 2022 – lasst uns von den Gänsen lernen und gemeinsam unseren großen Flug machen!“ Heraus kam eine bittere Bruchlandung, die darin gipfelte, dass der einst stolze deutsche Fußball-Adler reichlich gerupft ist und Flick in den anstehenden Spielen am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich um seinen Job kämpft.

Der 58-Jährige weiß, was die Stunde geschlagen hat. Mit einem möglichen Rauswurf beschäftigt er sich trotz des enormen Drucks aber (noch) nicht. Flick: „Das wäre kein guter Ratgeber. So kann ich doch nicht in die Spiele gehen.“ Ob diese Strategie verfängt? Die tz befragte den renommierten Sport-Psychologen Matthias Herzog (46).

Sportpsychologe Matthias Herzog bescheinigt den DFB-Stars (hier mit Kai Havertz, Ilkay Gündogan und Leroy Sané (v. l.)) eine falsche Einstellung. © Imago / ActionPictures

Sport-Psychologe über das DFB-Team: „Mannschaft eine Ansammlung von Egomanen“

Herr Herzog, warum steckt der DFB aus Ihrer Sicht in der Krise?

Inzwischen haben speziell die Spieler ein Psychoproblem. In den letzten Jahren mehren sich die Misserfolge. Ab und an gab es mal positive Ausreißer, aber es ist nie eine neue Serie entstanden, an der das Selbstvertrauen hätte wachsen können. Wer zur Nationalmannschaft fährt, weiß aktuell: Es droht der nächste Misserfolg.

Warum bekommen die Stars Ihre Qualität im DFB-Trikot nicht auf den Platz?

Die Nationalmannschaft ist seit Jahren ein Haufen von Schönwetterfußballern. Wenn es gut läuft, können sie jeden an die Wand spielen. Läuft es schlecht, tauchen alle unter. Es gibt keinen wirklichen Leader, der Verantwortung übernimmt, klar, direkt, fordernd und gleichzeitig positiv kommuniziert und motiviert.

In der Amazon-Doku über die Nationalmannschaft spürt man Spannungen unter den Stars während der WM.

Aktuell ist die Mannschaft eine Ansammlung von Egomanen. Spieler wie Goretzka zeigen bei Nichtberücksichtigung ihre Enttäuschung nicht nur emotional, sondern zicken förmlich rum. Das erinnert an die beleidigte Leberwurst. Auch Süle ist darin ein Großer. Team steht hier klar für: Toll, ein anderer macht‘s. Team sollte eigentlich stehen für: Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft und die tut etwas Außergewöhnliches miteinander. Das hatten wir 2014 in Brasilien. Wir sind aktuell jedoch weit davon entfernt. Der majestätische Bundesadler auf der Brust der Spieler gleicht derzeit mehr einer gerupften Weihnachtsgans.

Choupo-Moting, Calhanoglu, Boateng: Diese Spieler haben sich gegen den DFB entschieden Fotostrecke ansehen

„Fühlen sich angegriffen“: Sport-Psychologe bescheinigt DFB-Stars Psychoprobleme

Sehen Sie auch ein Kommunikationsproblem?

In der Doku fällt auf, dass die Stars unter hohem Druck und Anspannung überhaupt nicht mehr vernünftig kommunizieren. Die Lunte ist so kurz, dass sie sich schnell gegenseitig verbal angreifen und verletzen. In Schuldzuweisungen sind sie groß. Die Spieler scheinen nicht gelernt zu haben, wie sie vernünftig miteinander kommunizieren können. Die lernen, wie sie Floskeln bei Medienauftritten runterbeten, aber Krisenkommunikation scheint nicht auf dem Stundenplan beim DFB zu stehen.

Wie steht’s um die Kritikfähigkeit im Team?

Die Spieler fühlen sich sofort persönlich angegriffen, anstatt Sach- und Beziehungsebene zu trennen. Die Aussage von Süle, Kimmich solle ihn „nicht volllabern“, hat null Inhalt und ist rein problem- und nicht lösungsorientiert. Selbst Rüdiger, der immerhin bei Real spielt, bringt es nicht auf den Punkt. Hinter dem Rücken lästert er über Kimmich, anstatt es ihm direkt ins Gesicht zu sagen.

Das machen die DFB-Stars vom Sommermärchen 2006 heute Fotostrecke ansehen

Sport-Psychologe im Interview: DFB-Coach Flick hat „ein Autoritätsproblem“

Welche Rolle spielt Bundestrainer Flick?

Wenn er bemängeln muss, dass zur Teamsitzung Personen wie Julian Brandt zu spät kommen, sagt das viel darüber, wie Flick seine Mannschaft im Griff hat. Dieses Beispiel zeigt mir, dass Flick ein Autoritätsproblem hat. Ich verstehe seine Kommunikation auch nicht. Er redet ständig davon, was er erwartet. Als Trainer hole ich die Mannschaft in die Verantwortung und erwarte von denen Antworten. Die Spieler sollen den Mund aufmachen.

Welchen Lösungsansatz haben Sie?

Gerade im Mentalbereich machen wir gerne eine Übung, bei der jeder Spieler zu sagen hat, wie viel Verantwortung er bereit ist zu übernehmen. Ausgangspunkt sind 100 Prozent. Und dann darf jeder sagen, welches Stück vom Kuchen er davon trägt. Anschließend wird das auch klar eingefordert auf dem Platz und jeder sagt, was er dafür tut. Das scheint hier in keinster Weise der Fall gewesen zu sein.

In der Doku sieht man, dass Flick und Teampsychologe Hermann versuchen, die Mannschaft mit einem ungewöhnlichen Film vor dem WM-Auftakt zu beflügeln.

Die Geschichte mit den Graugänsen ist grundsätzlich eine schöne Metapher. Richtig eingesetzt kann die eine riesige Wirkung entfachen. Hier in der Doku klingt das ganz schlecht vorbereitet. Da hat vermutlich ein Hans-Dieter Hermann – ein hochkompetenter Mentaltrainer – Hansi Flick die Geschichte vorgestellt und Hansi hat sie mal eben erzählt. Bei einer WM musst du alles vorbereiten. Die Geschichte hätte geskriptet werden müssen. Und die fünf Leitfäden wurden einfach vom Trainerteam vorgegeben, anstatt sie mit der Mannschaft gemeinsam zu entwickeln. Dann wäre die Identifikation viel höher gewesen.

Interview: Philipp Kessler, Manuel Bonke