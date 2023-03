Flick lässt DFB-Stars zuhause: Was hinter der Sané-Süle-Taktik steckt

Von: Manuel Bonke

Hansi Flick hat seinen Kader für die DFB-Länderspiele nominiert. Einige prominente Namen fehlen - aus gutem Grund.

München - In den Farben vereint. In der Sache für Deutschland. Mit diesem Slogan wirbt der DFB für das Länderspiel am 28. März 2023 im Kölner Rhein-Energie-Stadion gegen Belgien. Auf dem Plakat sind Marc-André ter Stegen (30), Jamal Musiala (20), Antonio Rüdiger (30) und Leroy Sané (27) zu sehen. Mindestens zwei von ihnen werden aber nicht dabei sein, wenn sich der DFB-Tross am Sonntag-Abend trifft.

DFB-Länderspiele im März Peru (25.3., 20.45 Uhr, Mainz) Belgien (28.3., 20.45 Uhr, Köln)

DFB-Pause für WM-Teilnehmer Sané, Rüdiger, Süle, Klostermann und Hofmann

Bei den ersten beiden Länderspielen des Jahres wird es zu einigen Premieren kommen. Am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später gegen Belgien müssen sich die Fans auf zahlreiche eher unbekannte Gesichter im Nationalmannschafts-Trikot einstellen.

Die WM-Teilnehmer Sané, Rüdiger, Niklas Süle (27), Lukas Klostermann (26) und Jonas Hofmann (30) haben erst einmal Pause im DFB-Team. „Wir haben bewusst auf etablierte Spieler verzichtet“, sagte Hansi Flick (58) am Freitag bei der Kader-Präsentation. „Es ist wichtig, dass wir im Hinblick auf die Heim-EM Alternativen haben und den Kader breiter aufstellen. Wenn wir die Neuen im Training und auch im Spiel sehen wollen, dann müssen wir ihnen auch Raum und Zeit geben.“

Flick nominiert Augsburgs Berisha

Nach dem Katar-Debakel will sich der Bundestrainer noch mal einen Überblick verschaffen. „Eine Mannschaft lebt von einem stabilen Kern. Neue Einflüsse sind aber auch wichtig. Jetzt wollen wir sehen, wie sich die Neuen integrieren. Wir haben geschaut, wer unserer Spiel-Philosophie nah kommt.“

Neue Gesichter sind unter anderem Ex-Löwe Marius Wolf (27), der laut Flick in Dortmund hervorragende Leistungen gezeigt hat. Gleiches gelte für den Stuttgarter Josha Vagnoman (22). Als dritte Sturm-Alternative zu Timo Werner (27) und Niclas Füllkrug (30) wurde Augsburgs Mergim Berisha (24) berufen.

Joshua Kimmich wird den DFB als Kapitän anführen

„Ich habe ihn gegen Bayern gesehen. Wie er sich behauptet und zum Torabschluss kommt, gefällt mir. Er freut sich total, dabei zu sein. Ich hoffe, dass er selbstbewusst agiert und das zeigt, was ihn in Augsburg auszeichnet“, sagt Flick.

Weitere Personalien: ter Stegen wird beide Spiele als Neuer-Vertreter machen. Matthias Ginter (29), Nico Schlotterbeck (23) und Thilo Kehrer (26) sollen die Mannschaft in der Defensive stabilisieren. Joshua Kimmich (28) ist der Kapitän.

„Alle, die wir weggelassen haben, haben enorme Qualität. Ich habe mit jedem gesprochen. Sie wären gerne dabei gewesen, haben aber auch Verständnis gezeigt“, unterstrich Flick erneut.

„In dieser Phase der Saison wollen wir die Spieler nicht acht Tage zu uns holen, sie trainieren lassen, aber nicht einsetzen. Die Zeit können sie in ihren Vereinen besser nutzen, um den Akku für die nächsten Spiele aufzuladen.“

Die Fans hatten indes wenig Verständnis für Flicks neuen DFB-Kader.