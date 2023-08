BVB-Transfer-News: Füllkrug-Transfer fix

Von: Korbinian Kothny

Niclas Füllkrugs Transfer zu Borussia Dortmund ist fix. Das verkündete der Verein mit einem Foto samt Rückennummer am Abend des 31. August. Der Transfer-Ticker.

Update vom 31. August, 21.10 Uhr: Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug wechselt innerhalb der Bundesliga von Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Der 30-Jährige erhält bei seinem neuen Club einen Vertrag bis 2026, wie der BVB am Donnerstag mitteilte.

BVB-Transfer-News: Füllkrug-Deal vor Abschluss, FC Bayern funkt bei Bella-Kotchap dazwischen

Update vom 31. August, 18.08 Uhr: Während bei Sky die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase läuft, verrät Transfer-Experte Florian Plettenberg live im TV den neuesten Bayern-Stand bei Trevoh Chalobah und Armel Bella-Kotchap.

Der Chalobah-Deal soll nach Angaben des Reporters nun kurz vor dem Aus sein, denn: Chelsea will nur verkaufen, die Bayern wollen nur leihen. Weil es mit diesem Wechsel nun wohl nichts wird, sind die Bayern offenbar plötzlich wieder bei Bella-Kotchap im Rennen – der stand zuletzt aber unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Noch bleiben knappe 24 Stunden Zeit. Für Plettenberg ist es aber schon jetzt ein absolut verrücktes Finale.

BVB-Transfer-News zum Deadline Day: Flick über Füllkrug-Wechsel, Bella-Kotchap weiter heiß

Update vom 31. August, 16.55 Uhr: „Dass er von seiner Persönlichkeit, von seiner Qualität dem Verein auch helfen kann, ist ohne Frage“, sagte Bundestrainer Hansi Flick in einer Medienrunde zum bevorstehenden Transfer von Niclas Füllkrug von Werder Bremen zu Borussia Dortmund.

Zudem hättte der Nationalstürmer noch andere Optionen gehabt: „Die Auswahl, die er hatte oder hat, die ist so in der Form schon gut. Letztendlich muss er auch für sich entscheiden, wo habe ich die Chance auch zu spielen, wo fühle ich mich wohl, welcher Verein passt zu mir.“ Bei Bremen war Füllkrug gesetzt, beim BVB muss sich der 30-Jährige mit Sébastien Haller um die Mittelstürmer-Position duellieren.

Update vom 31. August, 13.37 Uhr: Nach dem sich anbahnenden Wechsel von Niclas Füllkrug, bleibt beim BVB noch die Frage: Was passiert mit Armel Bella-Kotchap? Der Innenverteidiger soll sich mit Dortmund bereits über einen Wechsel einig sein, wartet aber weiterhin auf eine Einigung zwischen den Klubs.

Laut Plettenberg soll das Gesamtpaket für den Nationalspieler insgesamt 40 Millionen Euro schwer sein. Angedacht ist eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Die BVB-Verantwortlichen warten demnach auf eine Antwort von Southampton-CEO Rasmus Ankersen.

Füllkrug in Dortmund angekommen: DFB-Star absolviert Medizincheck

Update vom 31. August, 13.23 Uhr: Niclas Füllkrug ist laut übereinstimmenden Medienberichten in Dortmund angekommen. Der Nationalspieler soll derzeit seinen Medizincheck absolvieren.

Update vom 31. August, 10.48 Uhr: Niclas Füllkrug wird ein Borusse! Wie Florian Plettenberg von Sky berichtet, wird sich der Nationalspieler „definitiv“ Borussia Dortmund anschließen. Die Parteien bemühen sich demnach Medizincheck, Unterschriften und Verkündung noch heute abzuarbeiten. Die Ablösesumme beläuft sich auf 15 Millionen Euro.

Füllkrug-Hammer: DFB-Star kurz vor BVB-Wechsel

Update vom 31. August, 9.47 Uhr: Ein Transfer-Hammer zeichnet sich ab. Niclas Füllkrug scheint tatsächlich kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund zu stehen! Das berichtet Sport1 und Deichstube übereinstimmend. Laut dem Werder-Portal ist der Nationalspieler sogar schon auf dem Weg nach Dortmund. In den letzten Stunden sei demnach Fahrt in die Verhandlungen gekommen.

Die Ablöse soll sich bei 15 Millionen Euro einpendeln und Füllkrug einen Dreijahresvertrag beim BVB unterschreiben. Noch ist der Deal aber nicht fix.

Niclas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. © IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Borussia Dortmund wohl mit Bella-Kotchap einig: Verhandlungen mit Southampton

Erstmeldung vom 31. August: Dortmund – Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund können einigermaßen entspannt ins Transferfinale gehen. Die Borussen schauen sich nach dem durchwachsenen Bundesliga-Start intensiv auf dem Markt um, akute Not herrscht allerdings nicht. Gesucht wird vor allem ein Haller-Ersatz und ein Innenverteidiger.

Letzteren hat der BVB wohl sogar schon gefunden. Laut Sportjournalist Florian Plettenberg sind sich die Borussen mit Nationalspieler Armel Bella-Kotchap einig. Geplant ist eine einjährige Leihe. Dortmund verhandelt aktuell mit dem FC Southampton. Interessant: Der DFB-Star war in den vergangenen Tagen auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

Niclas Füllkrug und Armel Bella-Kotchap werden intensiv beim BVB gehandelt. © Imago

BVB will wohl Füllkrug: Ablöse aber bislang zu hoch

Und auch in der Offensive kristallisiert sich bei den Borussen ein Name heraus: Niclas Füllkrug. Der BVB befindet sich laut BILD-Informationen im intensiven Austausch mit Werder Bremen. Die Hanseaten fordern allerdings wohl 20 Millionen Euro Ablöse, zu viel für Dortmund. Die Personalie für den BVB ist vor allem deshalb wichtig, da mit einer Teilnahme am Afrika-Cup von Haller im kommenden Jahr gerechnet werden muss. Laut Deichstube ist sogar ein Tauschgeschäft mit BVB-Youngster Youssoufa Moukoko möglich.

Auch auf der Abgang-Seite könnte sich in Dortmund noch etwas tun. Mögliche Kandidaten: Thorgan Hazard und Thomas Meunier dürfen dem Vernehmen nach den Klub verlassen. (kk)