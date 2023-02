Flick kündigt DFB-Überraschungen an: Zehn mögliche Kandidaten

Von: Jan Oeftger

Teilen

Im März stehen die ersten Länderspiele nach dem WM-Aus für Bundestrainer Flick und sein Team an. Dafür kündigte Flick auch personelle Überraschungen an.

Frankfurt – Hansi Flick durfte nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Fußballweltmeisterschaft im vergangenen Jahr im Amt bleiben. Doch trotzdem soll auf keinen Fall alles beim Alten bleiben. Mit Rudi Völler gibt es beim DFB einen neuen Sportdirektor, der einige Aufgaben des langjährigen Managers Oliver Bierhoff übernehmen wird. Doch auf dem Platz soll es ebenfalls Veränderungen geben – auch personell. Diese Kandidaten können auf eine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hoffen.

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt): Der Leihspieler von Borussia Dortmund war in der vergangenen Saison einer der Garanten für den Europa-Pokal-Sieg von Eintracht Frankfurt. Dabei kam er noch meist auf der rechten Seite zum Einsatz. Seit dem Abgang von Filip Kostic durfte er sich auch auf der linken Seite zeigen. Diese Flexibilität wird ihn auch für Flick interessant machen. Jedoch muss er dafür seine Leistungen wieder etwas stabilisieren, zuletzt war er kein unumstrittener Stammspieler mehr.

Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft: Robert Andrich (links) und Rani Khedira. © IMAGO/Revierfoto

DFB-Team könnte mit neuen Gesichtern ins Jahr starten

Philipp Max (Eintracht Frankfurt): Der Frankfurter Winter-Neuzugang hat seinen Platz direkt gefunden. Mit Knauff könnte er eine Frankfurter-Flügelzange auch in der deutschen Nationalmannschaft bilden. Max hat bereits drei Länderspiele in seiner Vita stehen. Diese datieren allerdings von 2020. Der Linksfuß hat schon öffentlich angemerkt, dass er sich wieder in den DFB-Fokus spielen möchte.

Marius Wolf (Borussia Dortmund): Auch ein Ex-Eintracht-Profi kann auf einen Anruf des Bundestrainers hoffen. 2018 von Frankfurt nach Dortmund gewechselt, ist er nach zwei Leihstationen beim BVB jetzt so richtig angekommen. Auf der „Problem-Position“ des Rechtsverteidigers könnte er im DFB-Team Abhilfe schaffen. Sein leidenschaftliches Auftreten könnte zusätzlich helfen, die Fans wieder mehr zu begeistern.

Zentrale Mittelfeldspieler aus der Bundesliga hoffen auf DFB-Nominierung

Robert Andrich (Bayer Leverkusen): Ebenfalls häufig als Mentalitätsspieler gepriesen, wird der Leverkusener. Bei Bayer ist der 28-Jährige unumstrittener Stammspieler im zentralen Mittelfeld. Mit seinem aggressiven Spielstil würde er ein zusätzliches Element ins DFB-Mittelfeld bringen.

Rani Khedira (Union Berlin): Sein Bruder ist mit dem DFB-Team Weltmeister geworden. Rani Khedira spielt sich mit seinen starken und konstanten Leistungen beim Überraschungs-Dritten der Bundesliga ebenfalls ins Blickfeld. Der Unioner wäre eine verlässliche Alternative für die „Sechs“.

Eggestein und Baku gehörten dem DFB-Team bereits an

Maximilian Eggestein (SC Freiburg): Auch er ist im zentralen Mittelfeld beheimatet. Dem Ex-Bremer wurde früh eine große Karriere vorausgesagt. Bei Freiburg zeigte er in dieser Saison auch international gute Spiele. 2019 stand er unter Flick-Vorgänger Jogi Löw bereits im Kader. Ein Einsatz blieb ihm jedoch damals verwehrt.

Ridle Baku (VfL Wolfsburg): Der Wolfsburger galt vor der WM bereits als Kandidat, kam allerdings erst zu spät in Topform. Mit seinem Offensiv-Instinkt ist er eine flinke Option für die Rechtsverteidiger-Position bei Hansi Flick. Kommt in dieser Bundesliga-Saison schon auf fünf Treffer.

Deutsche Nationalmannschaft: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen Fotostrecke ansehen

Junge Talente stehen vor DFB-Nominierung

Felix Nmecha (VfL Wolfsburg): Der jüngere der Nmecha-Brüder hat sich in Wolfsburg fest ins Team gespielt. Mit zwei Toren und vier Vorlagen hat er seine Scorer-Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Seit die Rückrunde läuft, ist wie beim VfL Wolfsburg auch bei ihm die Luft etwas raus.

Tom Krauß (FC Schalke 04): Der umtriebige „Sechser“ ist beim Bundesliga-Schlusslicht einer der Aktivposten. Die Leihgabe von RB Leipzig ist mit nur 21 Jahren bereits absoluter Stammspieler. Mit einer Nominierung würde Flick auch signalisieren, dass er auf die Jugend setzt.

Malick Thiaw (AC Mailand): Mit 21 Jahren sammelt der 1,94 Meter große Innenverteidiger bereits Auslandserfahrungen. Die italienischen Medien feiern ihn nach einem starken Champions-League-Debüt als nächste Legende im San Siro. Gut möglich, dass Flick ihn nominiert und an das Nationalteam heranführt. (Jan Oeftger)