Flick leitet öffentliches Training - Völler: Wir stellen uns

Bundestrainer Hansi Flick beim öffentlichen Regenerationstraining am Tag nach der Niederlage gegen Japan. © Swen Pförtner/dpa

Nach der Blamage steht Bundestrainer Flick unter Druck. Erstmal geht es bei der Nationalmannschaft wie geplant weiter.

Wolfsburg - Hansi Flick hat am Sonntagvormittag wie geplant das öffentliche Training der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Gelände des VfL Wolfsburg geleitet.

„Wir haben uns das alle sicherlich ein bisschen anders vorgestellt. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns selbstverständlich, dass wir mit allen Spielern und allen Trainern hier sind und uns hier stellen“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler in einer Durchsage an die anwesenden Fans am Morgen nach dem heftigen 1:4 gegen Japan zum Start in die EM-Saison.

Die Spieler, die gespielt hatten, schrieben zu Beginn Autogramme und standen für Fotos mit den Fans bereit. Die Trainingseinheit war in erster Linie für die Spieler gedacht, die nur eingewechselt worden waren oder gar nicht gespielt hatten. Erwartet worden waren rund 3500 Zuschauer, zu Beginn des Trainings waren es weniger.

Die DFB-Auswahl trifft am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund auf den WM-Zweiten Frankreich. „Wir müssen uns drauf vorbereiten, dass wir am Dienstag ein wichtiges Länderspiel haben“, sagte Völler. dpa