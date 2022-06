Flick möchte ersten Sieg in der Nations League – warnt aber auch vor Kontrahent Ungarn

Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat hohe Ziele für das Spiel am Samstag © IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Hansi Flick möchte nach zwei Unentschieden den ersten Sieg in der Nations League erreichen.

Budapest - Nach den Unentschieden gegen Italien und England strebt Hansi Flick mit der Fußball-Nationalmannschaft den ersten Sieg in der Nations League an. Vor dem Gastspiel gegen Ungarn in Budapest am Samstag (20.45 Uhr/RTL) warnte der Bundestrainer aber vor dem unbequemen Kontrahenten. «Nach England ist das das schwerste Spiel, das man haben kann», sagte der 57-Jährige. Die Ungarn spielten «sehr kompakt» und gewährten «kaum Räume».

Außer Torwart und Kapitän Manuel Neuer bekam bislang kein Spieler eine öffentlich verkündete Einsatzgarantie. Große Wechselspiele wie vor dem 1:1 gegen England werde es diesmal aber nicht geben. Es sei gut, «wenn man eingespielt ist», meinte Flick. Der Einsatz des Münchner Offensivspielers Serge Gnabry ist wegen muskulärer Probleme in der Wade fraglich.

In der Gruppe 3 der Liga A der Nations League ist Deutschland nach zwei Spielen mit zwei Punkten Dritter. Italien führt die Tabelle mit vier Zählern vor Ungarn (3 Punkte) an. Hinter der DFB-Elf liegt England (1). Mit einem Sieg könnte die Flick-Auswahl die Tabellenführung übernehmen. (dpa)