Flick nominiert DFB-Kader am 2. Juni

Bundestrainer Hansi Flick wird den Länderspiel-Kader am 2. Juni bekanntgeben. © Christian Charisius/dpa

Bundestrainer Hansi Flick wird den Kader für die zum Saisonende anstehenden drei Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag nominieren.

Frankfurt/Main - Das Aufgebot für das 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine am 12. Juni in Bremen sowie die weiteren Testpartien am 16. Juni in Warschau gegen Polen und am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien wird nach DFB-Angaben am 2. Juni und damit einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale veröffentlicht.

Flick versammelt sein Aufgebot am 7. Juni im Teamhotel in Neu-Isenburg nahe Frankfurt. Trainiert wird rund um die Spiele wieder auf dem Frankfurter DFB-Campus. Auch die abschließenden Übungseinheiten vor den Partien in Bremen und Gelsenkirchen werden noch dort abgehalten. Nur das Abschlusstraining vor dem Polen-Spiel wird am 15. Juni auch in Warschau absolviert, wie aus dem Medienablaufplan hervorgeht.

Mit den drei Freundschaftsspielen setzt Flick die Vorbereitung auf die Heim-Europameisterschaft 2024 fort. In den ersten Länderspielen nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft Ende 2023 in Katar hatte es im März ein 2:0 in Mainz gegen Peru und ein 2:3 gegen Belgien in Köln gegeben. In den Länderspielen gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien wolle er „auf dem aufbauen, was die Mannschaft in der zweiten Phase des Spiels gegen Belgien gezeigt hat“, kündigte Flick zuletzt mit Blick auf den Saisonabschluss an. dpa