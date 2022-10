WM-Aus für Weltmeister? Flick-Liebling schon wieder verletzt

Von: Alexander Kaindl

Hansi Flick wird wohl auf einen seiner Mittelfeldspieler verzichten. © Tom Weller/dpa

Wen nominiert Bundestrainer Hansi Flick für die WM 2022 in Katar? Ein deutscher Nationalspieler hat sich nun erneut verletzt – und muss seine Hoffnungen wohl endgültig begraben.

Lissabon – Die WM 2022 rückt immer näher, in weniger als vier Wochen rollt in Katar der Ball. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gehört zum Kreis der Favoriten – und will im Emirat natürlich den fünften Titel holen.

Die Frage ist: Mit welchem Personal will der Bundestrainer diese Mission angehen? Hansi Flick wird schon bald seinen Kader nominieren, anders als zuletzt darf er sich für die Winter-WM sogar 26 Spieler aussuchen. Bisher war 23 immer das Maximum. Zuletzt berief Flick mit Armel Bella-Kotchap schon einen Überraschungskandidaten ins Nations-League-Aufgebot. Vielleicht löst der junge Verteidiger ja sogar das Katar-Ticket?

WM-Aus für Weltmeister? Flick-Liebling schon wieder verletzt

Für Florian Neuhaus ist die Weltmeisterschaft abgehakt, der Gladbacher erholt sich gerade von einem Anriss des hinteren Kreuzbandes. Ein anderer DFB-Star hat sich nun am Wochenende ebenfalls verletzt: Julian Draxler.

Der Weltmeister von 2014 spielt inzwischen für Benfica Lissabon. Im Duell gegen den FC Porto, welches seine Mannschaft letztlich mit 1:0 gewann, war Draxler zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. 18 Minuten später musste er das Spielfeld aber schon wieder verlassen.

Julian Draxler verletzt: WM-Traum für Weltmeister wohl endgültig geplatzt

Mit schmerzverzerrtem Gesicht griff sich der Mittelfeldmann immer wieder an den hinteren linken Oberschenkel. Zerrung? Muskelfaserriss? Womöglich eine noch schlimmere Verletzung? Eine Diagnose stand zunächst aus.

Selbst bei einer leichteren Blessur dürfte es für den ehemaligen Schalker und Wolfsburger schwer werden, noch auf den WM-Zug aufzuspringen, denn: Argumente kann der gebürtige Gladbecker aktuell nicht wirklich liefern. Und die Vorbereitungen auf die WM starten schließlich schon in drei Wochen.

Julian Draxler wechselte von Paris nach Lissabon

Neun Spiele hat Draxler seit seinem Wechsel von Paris nach Lissabon absolviert, dabei gelang ihm ein Tor. Meistens kommt der 29-Jährige nur von der Bank. Angesichts der Spielzeit und der neuerlichen Verletzung dürfte Draxler nun nur noch absolute Außenseiterchancen auf ein WM-Ticket haben.

Andererseits gilt Flick als Fan des variabel einsetzbaren Mittelfeldspielers. Zuletzt stand Draxler bei den Freundschaftsspielen im März im DFB-Aufgebot, beim 2:0-Sieg über Israel spielte er durch. Beim 1:1 gegen die Niederlande wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.

Draxler zuletzt im März im DFB-Aufgebot: Nimmt Flick ihn mit zur WM?

Die Nations-League-Spiele im Juni verpasste er wegen einer Knieverletzung. Für die Begegnungen im September wurde Draxler dann nicht berücksichtigt.

Eigentlich wollte er sich in Portugal wieder ins Rampenlicht spielen, mit guten Leistungen – beispielsweise beim prestigeträchtigen Duell gegen Porto – hätte dieser Plan auch aufgehen können. Die bittere Wahrheit für Draxler lautete aber: Verletzung und Auswechslung. (akl)