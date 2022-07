Flick-Team schreibt DFB-Frauen vor Finale: „Wir fiebern mit“

Teamgeist: Die deutsche Mannschaft bildet beim Abschlusstraining im Wembley-Stadion einen Kreis. © Sebastian Gollnow/dpa

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat den DFB-Fußballerinnen Mut für das EM-Finale am Sonntag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in London gegen England gemacht.

Berlin - „Einen letzten, großen Schritt müsst Ihr noch gehen und wir sind uns sicher, Ihr werdet ihn gehen“, hieß es in einem vom Deutschen Fußball-Bund veröffentlichten Brief an das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Kapitänin Alexandra Popp. Darin äußern sich „Eure Jungs von der anderen Mannschaft“ stolz auf den Einzug ins Endspiel und die bisherigen Leistungen bei der EM.

„Deswegen seid ihr Vorbilder“, hieß es in dem Schreiben - auch mit Blick auf den gezeigten Einsatz und Mannschaftsgeist. „Es macht einfach Spaß, Euch als Mannschaft und Eure Spiele zu sehen. Sonntag ist der Tag. Ihr könnt Euch sicher sein, wir fiebern mit“, schrieb die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick und wünschte sich: „Wir wollen Euch noch mal tanzen sehen.“

Flick wird zum Endspiel nach London reisen. Er äußerte sich am Samstagabend am Rande des Supercup-Spiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München „total begeistert“ von den bisherigen Auftritten des Teams von Amtskollegin Voss-Tecklenburg. „Man merkt, sie sind voller Leidenschaft, verkörpern großen Teamgeist“, sagte Flick. dpa