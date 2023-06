Flick will Dreierkette durchziehen: „Haben einen Plan“

Will an der Dreierkette festhalten: Bundestrainer Hansi Flick. © Marcus Brandt/dpa

Hansi Flick hat nach dem missglückten Länderspiel-Test gegen die Ukraine angekündigt, sein taktisches Experiment mit der Dreierkette auch in den weiteren EM-Tests gegen Polen und Kolumbien fortzusetzen.

Bremen - „Wir haben einen Plan, der das Ganze betrifft. Den werden wir weiter durchziehen“, kündigte der Bundestrainer nach dem 3:3 in Bremen gegen die Ukraine an. Erst in der Schlussphase konnte die DFB-Auswahl im 1000. Länderspiel dabei einen 1:3-Rückstand durch Tore von Kai Havertz und Elfmeterschütze Joshua Kimmich aufholen.

Da hatte Flick bereits wieder auf die gewohnte Viererkette umgestellt. „Wir brauchen ein anderes System“, beharrte Flick. Die Mannschaft müsse „kompromissloser verteidigen“, mahnte der Bundestrainer. „Der Weg, den wir beschreiten, ist schwerer als normal“, sagte der 58-Jährige. Es heiße jetzt: „Kopf hoch, es geht weiter.“

Am Freitag spielt die DFB-Auswahl in Warschau gegen Polen, vier Tage später steht zum Saisonabschluss ein weiteres Heimspiel in Gelsenkirchen gegen Kolumbien auf dem Programm. dpa