Wieder mit Kumpel Hummels vereint: Müller postet kurioses Video aus DFB-Flieger

Von: Christoph Klaucke

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt für zwei Länderspiele in die USA. Thomas Müller überrascht kurz vor Abflug mit einem kuriosen Video aus dem DFB-Flugzeug.

Frankfurt – Welcome to America! Die deutsche Nationalmannschaft macht sich gut acht Monate vor Beginn der EM 2024 im eigenen Land auf den Weg in die USA. An Bord des Fluges LH 422 am Montagmittag waren auch Thomas Müller und Rückkehrer Mats Hummels – die langjährigen Kumpel sind nun wieder vereint. Müller postete ein kurioses Video aus dem DFB-Flieger.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern München Erfolge (u. a.): Weltmeister, Champions-League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger

Thomas Müller teilt „Abflugsvideo“ aus DFB-Flugzeug – an seiner Seite sitzt Mat Hummels

„Hallo Leute, ne Trappo, das ist ein klassisches Abflugsvideo“, leitet Thomas Müller sein Video kurz vor dem Start des Flugzeugs nach Boston ein und filmt zunächst sich und seinen Nebenmann Mats Hummels, beide grinsen vergnügt in die Kamera. Zuvor wollte Kevin Trapp wissen, ob er etwas Bestimmtes sagen solle. Im nächsten Moment schwenkt Müller mit der Kamera auf die mittlere Sitzreihe, wo Leon Goretzka und der Frankfurter Torhüter, der kurz winkt, Platz genommen haben.

„Es geht in die USA, wir sind ready“, sagt Müller voller Vorfreude und hebt entschlossen den Zeigefinger. „Da freuen wir uns“, stimmt Hummels mit ein und lehnt sich entspannt zurück. „Hummels an Bord“, so Müller weiter, der im folgenden die Kamera nach hinten dreht und durchs Flugzeug ruft: „Josh, sag mal Hallo!“ Gemeint ist Joshua Kimmich, Teamkollege beim FC Bayern.

Thomas Müller meldet sich mit Mats Hummels aus dem DFB-Flugzeug. © Thomas Müller/Instagram

Müller-Video mit Kimmich-Reaktion sorgt für gute Laune im DFB-Flieger

Der Mittelfeldspieler lässt sich nicht zweimal bitten und antwortet mit einem „Hallo“, was für gute Laune unter den restlichen Passagieren, unter anderem Robin Gosens, Pascal Groß und Niclas Füllkrug sorgt. „Schau, die Nationalmannschaft ist gut drauf“, lacht Müller in die Kamera und hebt demonstrativ den Daumen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Müller Kimmich in seine Videos auf Instagram mit einbezieht. Anfang August beim Vorbereitungsspiel der Bayern gegen Monaco in Unterhaching meldete sich Müller mit Grimassen-Kimmich vom Spielfeldrand. Vor dem Champions-League-Spiel in Kopenhagen teilte der lebensfrohe Ur-Bayer ein Foto mit Minjae Kim aus dem Flugzeug.

Müller scheint durch das Comeback seines Kumpels Hummels, der vom neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals seit der EM 2021 wieder nominiert wurde, die Zeit bei der Nationalmannschaft noch mehr als sonst zu genießen. Müller und Hummels, die sich bereits seit Jugendtagen kennen und zwischen 2016 und 2019 gemeinsam beim FC Bayern spielten, sind neben dem verletzten Manuel Neuer, die einzigen verbliebenen Weltmeister im DFB-Kader. Beide duellieren sich zudem spaßeshalber in unregelmäßigen Abständen in der ThoMats Challenge.

„Für die Stimmung da seid ihr doch verantwortlich“, schrieb Müller zu dem Video und fügte ein Zwinker-Smiley mit herausgestreckter Zunge hinzu. Eine Anspielung auf die zuletzt kritisierte schlechte Stimmung rund um das DFB-Team im Hinblick auf die Heim-EM im kommenden Jahr – Müller will hier offenbar vorangehen. „DFB-Team on Tour – let’s go“, erklärte der 34-Jährige zudem und wählte die Hashtags: „auftakt“, „gespannt“, „vorfreude“, „gutetruppe“ und nicht zuletzt „thomats“.

Bundestrainer Nagelsmann setzt auf Müller und Hummels als Führungs-Duo im DFB-Team

Müller, der als Führungsspieler gilt, und insbesondere Hummels sollen mit ihrer Erfahrung eine entscheidende Rolle in der Nationalmannschaft einnehmen. „Wir brauchen Spieler, die Verantwortung übernehmen. Er hat viel Lust, wieder eine tragende Rolle zu spielen, wieder für den DFB zu spielen. Er wird Topleistung bringen können“, sagte Nagelsmann vor dem Abflug über Hummels, der nach dem Wochenende über Muskelschmerzen klagte. „Mats wird voll spielen können. Dass er den einen oder anderen Schlag abbekommen hat, ist ganz normal“.

Dass der 34-Jährige kurz vorm Abflug der deutschen Nationalmannschaft in die USA noch mal schnell in einer Drogerie am Frankfurter Flughafen vorbeischaute, registrierte Nagelsmann mit einem Schmunzeln: „Hat er die Zahnbürste vergessen?“ Das DFB-Team spielt am kommenden Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford und am Mittwoch danach deutscher Zeit (2.00 Uhr/ARD) in Philadelphia gegen Mexiko. Keine leichten Gegner und somit eine gute Vorbereitung, denn Deutschland drohen schon in der EM-Gruppenphase Hammerlose. (ck)