Flutlichtausfall bei Leipzig-Spiel: Jetzt ermittelt die UEFA gegen Besiktas

Am Dienstag Abend wurde es kurzzeitig dunkel im Stadium von Besiktas Istanbul, denn das Flutlicht fiel im Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig aus. Nun ermittelt die UEFA.

Der Flutlichtausfall im Champions-League-Gruppenspiel zwischen Besiktas Istanbul und RB Leipzig am vergangenen Dienstag (2:0) hat ein Nachspiel. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) eröffnete am Donnerstag ein Disziplinarverfahren gegen die Türken wegen "mangelhafter Organisation". Zudem ermittelt die UEFA wegen Verstößen gegen die Sicherheitsbestimmungen aufgrund blockierter Treppenaufgänge. Der Fall soll am 19. Oktober verhandelt werden.

Das erste Auswärtsspiel der Leipziger in der Champions League hatte ab der 59. Minute für zehn Minuten unterbrochen werden müssen, da im Stadion vorübergehend das Flutlicht ausgefallen war. Die Spieler wurden in die Kabinen geschickt, kamen aber nach einigen Minuten zurück aufs Feld.

SID