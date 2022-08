Forsberg über Werner-Rückkehr nach Leipzig: „Es ist geil“

Leipzigs Mittelfeldspieler Emil Forsberg freut sich über die Rückkehr von Stürmer Timo Werner. © Jan Woitas/dpa

Bei Teamkollege Emil Forsberg löst der Transfer von Nationalspieler Timo Werner zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig große Freude aus.

Leipzig - „Es ist geil, Timo zurück nach Leipzig zu holen! Er ist ein super Spieler, es bedeutet unseren Fans und dem Verein viel“, sagte der schwedische Nationalspieler im Interview der „Sport Bild“.

Mit Werner, der für rund 20 Millionen Euro plus Boni vom FC Chelsea wechselte und bei den Sachsen am Dienstag einen Vierjahresvertrag unterschrieb, will der DFB-Pokalsieger dem großen Favoriten FC Bayern München den Meistertitel streitig machen. „Ich kann nur für uns sprechen: Wir wollen sie herausfordern“, sagte Forsberg: „Wir wollen wieder oben mithalten, oben mitspielen. Wir wissen um unser Potenzial und die Qualität im Team.“

Allerdings hatte das Team von Trainer Domenico Tedesco durch das 1:1 am vergangenen Sonntag beim VfB Stuttgart einen enttäuschenden Start hingelegt. Die Hauptaufgabe sei, „Konstanz in unsere Leistungen zu bringen und auch Spiele dreckig zu gewinnen“, forderte Forsberg. dpa