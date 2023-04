Fortuna Düsseldorf will Fans bald kostenlos ins Stadion lassen

Von: Benjamin Stroka

Freier Eintritt für alle: Fortuna Düsseldorf plant eine Ticket-Revolution im deutschen Fußball. Zuschauer sollen die Heimspiele bald kostenlos besuchen können.

Düsseldorf – Das ist eine echte Revolution im deutschen Profifußball. Fortuna Düsseldorf will künftig allen Zuschauern zu den Heimspielen freien Eintritt gewähren. Das berichtet unter anderem der SID und beruft sich auf ein Schreiben des Vereins, das am Dienstag an die Partner der Fortuna verschickt wurde.

Demzufolge sollen zunächst in einem Pilotprojekt ausgewählte Fortuna-Heimspiele in der Saison 2023/24 kostenlos zu besuchen sein. Langfristig soll das ungewöhnliche Konzept für alle Heimspiele der Fortuna gelten. Das Projekt läuft unter dem Namen „Fortuna für alle“. Auf einer gleichnamigen Website läuft am Dienstagabend ein Countdown. Dieser läuft noch bis Mittwoch, um 14:30 Uhr. Dann hat der Verein eine Pressekonferenz angesetzt, an der unter anderem Fortuna-Sportvorstand Klaus Allofs und Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller teilnehmen werden.

„Unser Ziel ist es [...], allen Fans kostenlosen Eintritt bei Liga-Heimspielen zu ermöglichen, egal ob Fortuna-Mitglieder, Dauerkarteninhaber, organisierter Support, regelmäßiger Stadionbesucher oder Gästefans“, heißt es in dem am Dienstag vom Verein verschickten Schreiben. Nur Business-Logen sind von der Idee ausgenommen und müssen weiter bezahlt werden. Die Pilotphase in der kommenden Saison soll genutzt werden, „um auszuprobieren und nachzuschärfen“.

Während Fußballfans bundesweit seit Jahren darüber klagen, dass Eintrittspreise in Stadien immer weiter steigen, geht der Zweitligist aus Düsseldorf nun also offenbar einen radikal anderen Weg. Und sorgt gleichzeitig für eine echte Ticket-Revolution im deutschen Fußball. Denn die so ausbleibenden Ticketeinnahmen sollen durch Sponsorengelder gedeckt werden. Der Verein spricht in seinem Schreiben von strategischen Partnern, „die gemeinsam mit uns der Überzeugung sind, dass der Fußball vor allem den Fans gehört und unseren neuen Weg langfristig begleiten“.

Diese Sponsoring-Einnahmen will die Fortuna künftig nach einem festen Schlüssel verteilen. Während ein Teil in den Profikader fließen soll, sind demnach 20 Prozent für den Nachwuchs und Frauenfußball im Verein vorgesehen. Weitere 20 Prozent sollen für die digitale Infrastruktur und die Merkur Spiel-Arena eingesetzt werden. Die Stadt Düsseldorf ist mit der Merkur Spiel-Arena auch ein Austragungsort für die Fußball-EM 2024. Weitere zehn Prozent sollen in den Breitensport in der Stadt sowie Nachhaltigkeitsprojekte fließen.

Es soll aber nicht nur beim freien Eintritt bleiben. Die Fortuna will auch, dass sich die Fans aktiv einbringen können. „Wir möchten zuhören und gemeinsam gestalten“, schreibt der Verein an seine Partner.

Mit einem Zuschauerschnitt von rund 29.300 gehört Fortuna Düsseldorf zu den Top-5 der zuschauerstärksten Teams in der 2. Liga. Erst vor wenigen Wochen war das Heimspiel der Düsseldorfer gegen den Hamburger SV mit 52.200 Zuschauern sogar ausverkauft. Grundsätzlich will die Fortuna aber unbedingt zurück in die Bundesliga. In dieser Saison ist das nicht mehr realistisch. Die Fortuna belegt fünf Spieltage vor Schluss der Saison Platz 6 mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Nächste Saison wird es einen neuen Anlauf geben. Dann wohl schon bei mehreren Heimspielen ohne, dass die Fans Eintritt dafür zahlen müssen. (bs)