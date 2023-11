Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 jetzt live: Hier sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Am 14. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Düsseldorf – Die Länderspielpause ist vorbei und in der 2. Bundesliga geht es mit dem 14. Spieltag weiter. Fortuna Düsseldorf empfängt den FC Schalke 04 und will weitere Zähler für den Kampf um den Aufstieg sammeln. Die Gäste aus Gelsenkirchen dagegen benötigen Zähler, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04: Wer holt sich den Sieg?

„Das ist das beste Szenario, das man sich für ein Fußballspiel vorstellen kann. Ein Abendspiel, keine weite Anreise, viele Fans von uns werden vor Ort sein. Ich will, dass mein Team bereit ist, wenn der Schiedsrichter anpfeift und nicht überrascht“, sagte Schalke-Cheftrainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor der Partie bei Fortuna Düsseldorf.

„Wir haben in den letzten Wochen kleine Schritte nach vorne gemacht. Wir haben zuletzt sehr viel Fokus auf den physischen Bereich gelegt. Ich bin sicher, dass wir uns dort verbessern werden. Die Spieler arbeiten hart an sich“, so der Coach weiter, der einen Ausfall zu beklagen hat: „Danny Latza hat leichte Probleme mit der Wade und wird für das Spiel gegen Düsseldorf ausfallen.“

Der FC Schalke 04 ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 steigt am Samstag, 25. November 2023, um 20:30 Uhr in Düsseldorf. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 live und in voller Länge im Free-TV.

Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Düsseldorf startet am Samstag, 25. November 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

