Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern jetzt live: So sehen Sie die 2. Bundesliga im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Düsseldorf – Das Spitzenspiel des 10. Spieltags in der 2. Bundesliga findet in Düsseldorf statt. Die Fortuna empfängt in der heimischen Arena den 1. FC Kaiserslautern. Beide Teams hatten einen guten Start in die Saison 2023/24 und wollen mit einem weiteren Sieg an Tabellenführer FC St. Pauli dranbleiben.

Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern: Wer holt sich den Sieg?

„Fortuna Düsseldorf wird wieder ein hartes Brett für uns, die Fortuna wird alles daran setzen, uns in der Tabelle zu überholen. Aber auch wir fahren mit sehr viel Selbstvertrauen und einer breiten Brust nach Düsseldorf“, sagte Kaiserslautern-Cheftrainer Dirk Schuster auf der Pressekonferenz.

„Wir müssen uns auch in Zukunft die Punkte hart erarbeiten - auch gegen Düsseldorf und Hamburg. Das Attribut ‚Spitzenmannschaft‘ seh ich bei uns nicht. Wir müssen viele Kleinigkeiten verbessern“, so der Coach weiter, der den vollen Einsatz verspricht: „Wir müssen am Samstag von der ersten Sekunde an an die Leistungsgrenze gehen. Wir wollen nach dem Spiel weiter vor der Fortuna stehen.“

Der 1. FC Kaiserslautern ist zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. © IMAGO/Neis /Eibner-Pressefoto

Das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern steigt am Samstag, 21. Oktober 2023, um 20:30 Uhr in Düsseldorf. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Der TV-Sender Sport1 zeigt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern live und in voller Länge im Free-TV.

Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Düsseldorf startet am Samstag, 21. Oktober 2023 , um 20.00 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Kaiserslautern: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Bundesligaspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

(smr)