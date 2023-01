Nach 2:8-Klatsche: Ribéry-Klub feuert Trainer – und holt ihn zwei Tage später zurück

Von: Patrick Mayer

Techniktrainer bei US Salernitana: Ex-Bayern-Star Franck Ribéry (re.), hier mit Chefcoach Davide Nicola. © IMAGO / Buzzi

US Salernitana schmeißt nach einer herben Niederlage den Chef von Franck Ribéry raus. Kurz darauf macht der Serie-A-Klub aus Süditalien einen Rückzieher.

München/Salerno – Sein neuer Arbeitsplatz liegt nur rund 50 Kilometer von der Postkarten-Idylle Positanos entfernt. Hier, am Rande der legendären Amalfi-Küste, hat Franck Ribéry im Spätherbst 2022 seine zweite Laufbahn begonnen.

Franck Ribéry: Ex-Bayern-Star in Italien – vom Spieler zum Techniktrainer von US Salernitana

Der frühere Tempodribbler des FC Bayern, mittlerweile 39 Jahre alt, ist neuerdings Techniktrainer von US Salernitana, nachdem er im Oktober beim Serie-A-Klub seiner Spielerkarriere wegen anhaltender Knieprobleme beenden musste.

Im Mai zuvor hatte der Außenangreifer nach einer sensationellen Aufholjagd mit den Fußballern aus der kampanischen Hafenstadt (Zuschauerschnitt: 19.900) gerade noch so den Klassenerhalt in Italien erreicht. Ribéry war zu dieser Phase zeitweise Kapitän des italienischen Klubs, der ihn nach seinem Karriereende unbedingt halten wollte. Bei US Salernitana erlebte der frühere Star der Fußball-Bundesliga nun aber eine regelrecht kuriose Episode.

Denn: Nach einer jüngsten Negativphase samt einer 2:8-Klatsche am Wochenende gegen Atalanta Bergamo entließ Salerno Chefcoach Davide Nicola. Also Ribérys Chef, zu dem der Franzose ein enges Vertrauensverhältnis pflegen soll. Um den 49-jährigen Norditaliener dann, nur zwei Tage nach dessen Rausschmiss, wieder als Trainer zurückzuholen.

Franck Ribéry: Chef von Ex-Münchner wird in Serie A entlassen – und zurückgeholt

Klub-Präsident Danilo Iervolino habe seine Entscheidung wohl nach einem Gespräch mit dem Coach zurückgenommen, der im Vorjahr noch als Held des Klassenerhalts gefeiert wurde, schreibt der kicker. Nicola selbst erklärte bei Facebook: „Ich habe die Verantwortung für die 2:8-Pleite gegen Atalanta Bergamo übernommen. Jetzt starten wir zusammen aufs Neue und wollen weiter Fußballgeschichte schreiben.“

Im Herbst lief es noch gar nicht so schlecht für die Süditaliener, die Ende Oktober zuerst gegen Abstiegskonkurrent Spezia Calcio (1:0) und dann auswärts bei Lazio Rom (3:1) gewannen. Was Ribéry damals bei Instagram mit den Worten kommentierte: „3 wichtige Punkte: Kampfgeist, Mut und Siegeswille. Ich bin stolz auf Euch! Ihr wart wahre MÄNNER auf dem Spielfeld.“

Franck Ribéry: Ex-Bayern-Spieler mit US Salernitana wieder im Abstiegskampf der Serie A

In fünf Spielen hintereinander holte Salernitana damals – mit Assistent Ribéry auf der Trainerbank – immerhin zehn Punkte. Doch im November folgte kurz vor der WM-Pause der Einbruch.

Aus fünf Liga-Partien gab es seither nur noch einen Punkt für den Tabellen-16., der, Stand 18. Januar, trotzdem noch neun Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernt war. Doch: Am nächsten Spieltag (Samstag, 18 Uhr) kommt ausgerechnet der souveräne Tabellenführer SSC Neapel ins kultige Stadio Arechi (29.700 Plätze). Dann sollte Ribérys Chef besser liefern. (pm)