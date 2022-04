„Barcas Stadion wurde zum Waldstadion“: Spanische Presse nach Frankfurt-Sensation in Schockstarre

Coup im Camp Nou: Die Eintracht-Profis feiern den Sieg beim großen FC Barcelona. © Arne Dedert/dpa

Eintracht Frankfurt ist durch ein 3:2 beim FC Barcelona ins Halbfinale der Europa League eingezogen. Die internationale Presse schreibt dazu.

Barcelona - Eintracht Frankfurt ist die Sensation gelungen. In einem Spiel des Jahrhunderts der Vereinsgeschichte besiegten die Hessen den FC Barcelona in deren Stadion. Die spanische Presse ist nach dem Spiel in Schockstarre. Ganz Europa kann den Erfolg nicht fassen.

Spanien:

„Mundo Deportivo“: „Was für eine Enttäuschung! Es war bekannt, dass Eintracht Frankfurt ein gefährlicher Rivale sein würde. Aber niemand hatte kommen sehen, dass es auch eine der traurigsten Nächte in der Geschichte des Camp Nou werden würde. Sowohl was das sportliche Ergebnis anbelangt mit einer viel zu späten Reaktion als auch, weil das Stadion vom Gegner übernommen wurde. Eine Eintracht, die kaum glauben konnte, was passierte, lief gemütlich durch ein Camp Nou, das voller deutscher Fans war, während Barcelona den Spielverlauf nicht mehr drehen konnte und erneut auf europäischer Ebene Schiffbruch erlitt.“

„Marca“: „Ein weiterer Titel, der Barça entgeht. Eine tolle Eintracht ließ Xavis Mannen im Camp Nou mit fast 20.000 deutschen Anhängern keine Chance. Eintracht Frankfurt hat Barça sehr deutlich vor Augen geführt, dass es noch einen langen Weg vor sich hat, um in Europa wieder ein Wörtchen mitzureden. Die Osterferien kamen obendrein den Azulgranas in die Quere, weil die Kräfte auf der Tribüne ausgeglichen waren. Großer Fehler von Barça, dass es in einem so wichtigen Spiel wie diesem so viele rivalisierende Fans gab.“

Frankfurter waren überall im Stadion, wie ein Heimspiel war das Rückspiel der Deutschen. © IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt gewinnt: „Schlimmer war die Scham als Club, als aus Barças Stadion das Waldstadion wurde“

„AS“: „Zu Hause versenkt. Barcelona spielte im eigenen Stadion wie ein Fremder und hat die beste Option vertan, einen Titel zu gewinnen. Sie sind nicht nur sportlich gescheitert, was passieren kann, sondern noch schlimmer war die Scham als Club, als aus Barças Stadion das Waldstadion wurde, mit mehr Deutschen als Katalanen und dem Gefühl, ein Fremder in der eigenen Heimat zu sein. Eine historische Situation, in der Barcelona als erster Club die Hin- und Rückrunde im gegnerischen Feld bestritt.“

„Sport“: „Barça verlässt Europa in einer alptraumhaften Nacht. Das deutlich unterlegene Barça-Team wurde von den Umständen überwältigt, obwohl sie bis zum Schluss gekämpft haben. Der Großteil der Tribünen waren von Eintracht-Anhängern besetzt. Ein schmerzhafter Abschied von Europa mit einer Mannschaft, die der Aufgabe auf dem Platz nicht gewachsen war, vor allem aber mit einer Mehrheit von Eintracht-Fans auf der Tribüne, ein ungeheuerlicher Vorgang, der gründlich untersucht werden muss. Das soll keine Entschuldigung sein, aber es ist verständlich, dass die Azulgranas von der ersten Minute an fassungslos waren, als Gäste zu Hause zu spielen. Das gab es noch nie.“

Italien:

„La Gazzetta dello Sport“: „Was für ein trauriges Aus für Barça, Eintracht gelingt der Volltreffer. Die Deutschen dominieren und treffen dreimal, die Blaugrana zeigen eine Reaktion, aber es reicht nicht. In einer surrealen Nacht im Camp Nou hat die seit 15 Spielen unbesiegte Mannschaft von Xavi 2:3 verloren. Die Niederlage von Barça begann schon am Kartenschalter.“

Eintracht Frankfurt gelingt „Schock-Sieg“ - Fans werden gelobt

Großbritannien:

„The Times“: „Barça stürzt aus der Europa League, Eintracht Frankfurt gelingt ein Schock-Sieg. Inspiriert von der unglaublichen Menge von 20.000 reisenden Fans hat Frankfurt die Katalanen übertrumpft.“

„The Sun“: „Auba und Co. gedemütigt, als der Riese im Camp Nou gestürzt wird.“

„Mirror“: „Demütigung! Barcelona aus der Europa League geworfen in einem großen Schock durch Eintracht Frankfurt.“

Schweiz:

„Blick“: „Eintracht-Coup im Camp Nou: Frankfurt wirft Barça aus der Europa League.“

Österreich:

„Kronen-Zeitung“: „Sensation! Glasners Eintracht demütigt Barcelona. Wahnsinn! Eintracht Frankfurt (...) gewann am Donnerstag beim großen FC Barcelona nach 3:0-Führung am Ende in Unterzahl immerhin noch mit 3:2 und steht im Halbfinale der Europa League.“

Frankreich:

„L'Équipe“: „Die Ernüchterung von Barça. Eintracht Frankfurt hat die Sensation geschafft und sich im Camp Nou durchgesetzt, das größtenteils in weiß geschmückt war.“ dpa