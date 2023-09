Schweigeminute bei allen Bundesliga-Spielen am Wochenende

Von: Jannek Ringen

Teilen

Nach der Länderspielpause startet die Bundesliga in den neuen Spieltag. Vor den Spielen soll eine Schweigeminute stattfinden.

München – Die Bundesliga meldet sich nach der Länderspielpause mit einem Kracher zurück. Bereits zum Auftakt des vierten Spieltags kommt es in der Münchner Allianz Arena zum Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust und wollen dies auch nach dem Topspiel bleiben. Doch vor der Partie geht es um ein wichtigeres Thema.

Bundesliga Erstes Spiel: 24. August 1963 Borussia Dortmund - SV Werder Bremen Rekordmeister: FC Bayern München (33 Titel) Aktiver Spieler mit den meisten Spielen: Manuel Neuer (478 Spiele)

DFL möchte mit Schweigeminute der Opfer in Libyen Gedenken

Die DFL hat für alle Teams der ersten und zweiten Bundesliga für die Spiele bis zum Sonntag, eine Schweigeminute sowie das Tragen eines Trauerflors empfohlen. Grund dafür sind die verheerenden Überschwemmungen in Libyen, welche das Land mit mehreren tausenden Toten erschütterte. Die Bundesliga möchte damit ein Zeichen der Solidarität setzen.

Im Besonderen trafen die Überschwemmungen die Hafenstadt Darna im Osten des Landes. Die Wassermassen hatten in der 200.000-Einwohnerstadt zwei Staudämme zum Einsturz gebracht und für einen enormen Schaden mit unzähligen Opfern gesorgt. Neben den Überschwemmungen befindet sich das Land seit mehreren Jahren im Bürgerkrieg und leidet darunter.

Am vierten Spieltag der Bundesliga werden die Teams zu einer Schweigeminute gebeten. © IMAGO / Revierfoto

Vierter Spieltag in der Bundesliga – das passiert neben dem Topspiel

Der vierte Spieltag der Bundesliga bringt nicht nur das Topspiel in München mit sich, sondern sorgt auch auf anderen Plätzen für richtungsweisende Entscheidungen. Der BVB möchte beim SC Freiburg nach den schwachen Auftritten wieder in die Spur finden, damit die Mannschaft von Edin Terzić die Hoffnungen auf einen spannenden Meisterschaftskampf nicht frühzeitig begraben muss.

Eintracht Frankfurt muss am Samstag um 18.30 Uhr in den Westen zum Angstgegner VfL Bochum reisen. Dort soll endlich der zweite Saisonsieg eingefahren werden. Der Spieltag wird durch die Partie des Aufsteigers SV Darmstadt gegen Borussia Mönchengladbach abgeschlossen. Während die Darmstädter mit null Punkten am Tabellenende stehen, haben auch die Fohlen erst einen Punkt sammeln können. Am Böllenfalltor ist also ordentlich Druck im Spiel. (jari)