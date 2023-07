Spektakuläre Wende: Bleibt Wechselkandidat plötzlich doch bei Eintracht Frankfurt?

Von: Sascha Mehr

Zahlreiche Top-Klubs zeigten Interesse an Kolo Muani. Nun sieht es so aus, als könnte er doch bei der Eintracht bleiben.

Frankfurt – Eintracht Frankfurt kommt in der laufenden Vorbereitung noch nicht richtig in Tritt. Die Mannschaft vom neuen Cheftrainer Dino Toppmöller musste sich den Regionalligisten TSV Steinbach Haiger (1:2) und SG Barockstadt Fulda (2:3) geschlagen geben und zeigte phasenweise eine ganz schwache Leistung. Glück für die SGE, dass bis zum ersten Pflichtspiel noch etwas Zeit bleibt.

Randal Kolo Muani Geboren: 5. Dezember 1998 (Alter 24 Jahre), Bondy, Frankreich Verein: Eintracht Frankfurt Position: Mittelstürmer

Eintracht Frankfurt mit 30 Spielern im Trainingslager

Der Eintracht-Tross machte sich nach dem Testspiel in Fulda auf ins Trainingslager nach Oberösterreich, genauer gesagt nach Windischgarsten. 30 Spieler sind dabei, Ragnar Ache und Jerome Onguene gehören aber nicht dazu. Das Duo hat keine große Chance auf Einsätze in der anstehenden Saison und befindet sich auf der Suche nach einem neuen Klub.

Dagegen ist Randal Kolo Muani, der Topscorer der vergangenen Bundesligasaison, mit an Bord. In den letzten Wochen und Monaten gab es zahlreiche Gerüchte um den französischen Nationalspieler, der von mehreren Spitzenklubs aus ganz Europa umworben wurde. Neben dem FC Bayern München soll vor allem Paris Saint Germain den 24-Jährigen weit oben auf dem Wunschzettel gehabt haben.

Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Mittlerweile ist es aber ruhig geworden um Kolo Muani. Der FC Bayern München scheint sich in der Stürmerfrage auf Harry Kane von Tottenham Hotspur festgelegt zu haben und hat deshalb kein Interesse mehr am Angreifer von Eintracht Frankfurt. Bei PSG hieß es vor ein paar Tagen in übereinstimmenden Medienberichten, dass ein Kolo Muani-Transfer vom Tisch sei und sich der Klub um Dusan Vlahovic von Juventus Turin bemüht. Bleibt der 24-Jährige am Ende plötzlich doch am Main?

Eintracht Frankfurt: Bleibt Kolo Muani doch?

„Wir müssen ihn nicht verkaufen. Klar, wir müssen auch Transfererlöse erarbeiten – aber wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand. Wir haben uns vielmehr durch die Erfolge nach Corona eine gute wirtschaftliche Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Sportvorstand Markus Krösche vor ein paar Wochen über einen Verkauf des besten Stürmers und bezog klar Stellung.

Derzeit gibt es keine heißen Gerüchte um Kolo Muani, das heißt aber nicht, dass es bis zum Ende der Transferphase nicht doch noch zu einem Abgang kommen kann. Ein Verkauf des 24-Jährigen ist aber mittlerweile zumindest ein Stück unwahrscheinlicher als noch vor ein paar Wochen. (smr)