EM-Quali: Frankreich gegen Niederlande heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 1. Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 treffen Frankreich und die Niederlande aufeinander. So sehen sie das Spiel heute live im TV und Stream.

Paris - Die WM 2022 ist Geschichte und die europäischen Verbände haben das nächste große Turnier, die EM 2024 in Deutschland im Blick. Automatisch qualifiziert ist nur Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft als Gastgeber, alle anderen Teams müssen durch die Qualifikation. Die Auslosung hat spannende Gruppen und Duelle zwischen Top-Nationen ergeben, zum Beispiel muss Vizeweltmeister Frankreich in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande ran.

Frankreich gegen Niederlande: Wer startet mit Sieg in die EM-Qualifikation?

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe löst das Ticket für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Frankreich und die Niederlande treffen in der Gruppe auf Griechenland, Irland und Gibraltar. Der Druck ist für die beiden Favoriten erst einmal nicht sonderlich hoch, da sich beide für die EM qualifizieren können. Trotzdem ist ein guter Start in die Qualifikation wichtig, denn wenn einer der beiden Nationen strauchelt, könnte es plötzlich doch eng werden mit der Teilnahme an der EM im kommenden Jahr.

Frankreich trifft in der EM-Quali auf die Niederlande. © IMAGO/Marcio Machado/SPP

Bei Frankreich wurden sechs Spieler aus der deutschen Fußball-Bundesliga nominiert: Dayot Upamecano , Benjamin Pavard, Kingsley Coman (alle FC Bayern München), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Im Team der Niederlande stehen mit Mark Flekken (SC Freiburg), Daley Blind und Mathijs di Ligt (beide FC Bayern München) drei Deutschland-Legionäre.

Die Partie in der EM-Qualifikation zwischen Frankreich und der Niederlande steigt am Freitag, 24. März 2023, um 20.45 Uhr in Paris. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Frankreich gegen Niederlande: EM-Qualifikation live im Free-TV?

Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und der Niederlande wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der EM-Qualifikation liegen derzeit beim Streaminganbieter DAZN.

Frankreich gegen Niederlande: EM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das EM-Qualifikations-Match zwischen Frankreich und der Niederlande im Live-Stream übertragen.

wird das EM-Qualifikations-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Freitag, 24. März 2023, um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

