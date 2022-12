Wo läuft das WM-Halbfinale Frankreich - Marokko live im Free-TV?

Von: Philipp Kuserau

Im Halbfinale der WM 2022 trifft Weltmeister Frankreich auf Marokko. Alle Infos zur Übertragung der Partie im Free-TV und Stream.

Al Khor - Im zweiten Halbfinale der WM 2022 nimmt es Favoriten-Schreck Marokko mit Frankreich auf. Der amtierende Weltmeister setzte sich im Viertelfinale knapp gegen England durch (2:1). Die Marokkaner schafften nach dem überraschenden Achtelfinal-Erfolg über Spanien (3:0 nach Elfmeterschießen) auch im Viertelfinale die Sensation und besiegten Portugal mit 1:0.

Begegnung Frankreich - Marokko Anpfiff 14. Dezember, 20 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

Frankreich - Marokko bei der WM 2022: Das Halbfinale live im Free-TV und kostenlosen Stream

Das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird am Mittwoch live im Free-TV beim ZDF übertragen.

Das Zweite stellt allen Zuschauern auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

Die Vorberichte mit Jochen Breyer und seinen Gästen Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker beginnen um 19.15 Uhr.

Anpfiff ist um 20 Uhr. Als Kommentator ist Béla Réthy im Einsatz - unterstützt wird er von Co-Kommentator Sandro Wagner.

Frankreich trifft im Halbfinale auf Marokko: Die WM 2022 live bei Magenta TV

Magenta TV überträgt die Partie ebenfalls ab 20 Uhr live.

Die Vorberichte starten um 19 Uhr.

Marco Hagemann wird das Match kommentieren.

Das Programm von Magenta TV kann auf dem TV-Gerät oder im Live-Stream empfangen werden.

Das Programm von Magenta TV kann auf dem TV-Gerät oder im Live-Stream empfangen werden.

Welche Spiele der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan.

WM 2022 live im Free-TV: Die Übertragung von Frankreich gegen Marokko im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

Marokko schreibt bei der WM 2022 Geschichte - stolpert auch Weltmeister Frankreich?

Marokko hat bei dieser Weltmeisterschaft Historisches geschafft: Als erstes afrikanisches Land überhaupt konnten sich die „Löwen vom Atlas“ für ein WM-Halbfinale qualifizieren. Nach den Spaniern, die Marokko im Elfmeterschießen unterlagen, verzweifelte mit Portugal auch der Europameister von 2016 an der starken Defensive der Afrikaner. Marokko musste in dem gesamten Turnier erst einen Gegentreffer hinnehmen - beim 2:1-Sieg gegen Kanada in der Gruppenphase.

Kylian Mbappé trifft mit Frankreich im WM-Halbfinale auf Marokko. © IMAGO/Alberto Estevez

Weltmeister Frankreich erlebte im Viertelfinale gegen England eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Nach dem viel umjubelten Führungstreffer durch Olivier Giroud zum 2:1 (78. Minute) begann in der Schlussphase das große Zittern: Die „Three Lions“ hatten in der 84. Minute durch Harry Kane die Mega-Chance zum Ausgleich. Dem Kapitän der Engländer versagten vom Elfmeterpunkt jedoch die Nerven und er drosch den Ball weit über den Kasten. Die Franzosen brachten das 2:1 schlussendlich über die Zeit und haben nun wie bereits 2018 in Russland die große Chance, ins WM-Finale einzuziehen. Alle Termine und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Wie haben sich Frankreich und Marokko für das Halbfinale qualifiziert?

Spiel Frankreich Marokko Vorrunde (1. Spieltag) 4:1 gegen Australien 0:0 gegen Kroatien Vorrunde (2. Spieltag) 2:1 gegen Dänemark 2:0 gegen Belgien Vorrunde (3. Spieltag) 0:1 gegen Tunesien 2:1 gegen Kanada Achtelfinale 3:1 gegen Polen 3:0 i.E. gegen Spanien Viertelfinale 2:1 gegen England 1:0 gegen Portugal

Frankreich gegen Marokko: Die WM 2022 im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option gibt es noch den Live-Ticker von tz.de - hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene. (kus)