Während Kroos-Brüder Frankreich-Spiel kommentieren, wird plötzlich Robbie Williams zugeschaltet

Von: Philipp Kuserau

In ihrem TV-Format kommentieren Toni und Felix Kroos das Spiel Frankreich gegen Marokko und begrüßen nach einer viertel Stunde einen besonderen Stargast.

Update vom 14. Dezember, 21.30 Uhr: Wem die klassischen Übertragungsformate der WM-Spiele auf MagentaTV und ZDF nicht hip genug sind, für den haben die Kroos-Brüder Toni und Felix eine Alternative. Im Rahmen des MagentaTV-Abos können Fans die beiden bei LuppenTV hören und sehen, während sie das Spiel schauen. Die Partie selbst können die Zuschauer natürlich auch sehen. Immer wieder sind dabei auch prominente Gäste geladen, so auch beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Dort lässt sich in der 16. Spielminute der britische Musik-Superstar Robbie Williams mit großem Tamtam zuschalten.

Robbie Williams analysiert Spiel messerscharf

Mit großen Worten kündigte Toni Kross seinen Stargast an, von dem die Zuschauer im Vorfeld noch nichts wussten. „Jetzt mal Rücken gerade“, so die Aufforderung mit dem gleichzeitigen Tipp: „Holt vor allem eure Englischkenntnisse mal heraus.“ Wenige Sekunden später erscheint Robbie Williams auf dem Bildschirm, dessen Haushalt wohl an einer schlechten Internetverbindung, so ruckelig und abgehackt der Großteil des Gesprächs stattfindet.

Nach kurzen Begrüßungsfloskeln will Toni Kroos von dem Sänger wissen, ob er es nicht genauso schade fände, dass Außenseiter Marokko so schnell das erste Gegentor fressen musste. Doch Williams tut den Kroos-Brüdern nicht den Gefallen, über das Stöckchen zu springen. In einem ausschweifenden Monolog analysiert er mit herausragender Präzision das Spiel der Marokkaner, deren mutiges Auftreten er besonders in den Vordergrund stellt.

Toni Kroos schimpft über Williams Tournee-Stadt Barcelona

Selbstverständlich wird auch Robbie Williams zum Abschneiden der Nationalmannschaft seines Landes befragt. Das Ausscheiden gegen Frankreich sieht der Sänger gelassen, auch wenn er „wieder mal die Mentalität“ als entscheidenden Punkt sieht. Dennoch: „Ich denke, die Zukunft des englischen Fußballs sieht gut aus.“

Toni und Felix Kroos kommentieren gemeinsam LuppenTV. © via www.imago-images.de

Zum Ende gibt es nochmal Ärger von Toni Kroos für den Sänger, der während seiner kommenden Tournee in Spanien nur in Barcelona haltmacht. „Du kommst nicht nach Madrid, das ist ein Witz“, so der Mittelfeldspieler von Madrid, der fragt „was ist mit dir oder deinen Tour-Manager falsch?“ Williams gelobt, kritisch nachzufragen und entschuldigt sich, um sich nach dem viertelstündigen Intermezzo in der 29. Spielminute wieder auszuloggen.

Erstmeldung vom 14. Dezember: Al Khor - Im zweiten Halbfinale der WM 2022 nimmt es Favoriten-Schreck Marokko mit Frankreich auf. Der amtierende Weltmeister setzte sich im Viertelfinale knapp gegen England durch (2:1). Die Marokkaner schafften nach dem überraschenden Achtelfinal-Erfolg über Spanien (3:0 nach Elfmeterschießen) auch im Viertelfinale die Sensation und besiegten Portugal mit 1:0.

Begegnung Frankreich - Marokko Anpfiff 14. Dezember, 20 Uhr Stadion Al Bayt Stadium (Al Khor)

Frankreich - Marokko bei der WM 2022: Halbfinale heute live im Free-TV und kostenlosen Stream

Das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird am Mittwoch live im Free-TV beim ZDF übertragen.

Das Zweite stellt allen Zuschauern auch einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung.

Die Vorberichte mit Jochen Breyer und seinen Gästen Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker beginnen um 19.15 Uhr.

Anpfiff ist um 20 Uhr. Als Kommentator ist Béla Réthy im Einsatz - unterstützt wird er von Co-Kommentator Sandro Wagner.

Frankreich trifft im Halbfinale auf Marokko: WM 2022 heute live bei Magenta TV

Magenta TV überträgt die Partie ebenfalls ab 20 Uhr live.

Die Vorberichte starten um 19 Uhr.

Marco Hagemann wird das Match kommentieren.

Das Programm von Magenta TV kann auf dem TV-Gerät oder im Live-Stream empfangen werden.

Ein gültiges Abo ist erforderlich - MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im Free-TV: Übertragung von Frankreich - Marokko im Überblick

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

Marokko schreibt bei der WM 2022 Geschichte - stolpert auch Weltmeister Frankreich?

Marokko hat bei dieser Weltmeisterschaft Historisches geschafft: Als erstes afrikanisches Land überhaupt konnten sich die „Löwen vom Atlas“ für ein WM-Halbfinale qualifizieren. Nach den Spaniern, die Marokko im Elfmeterschießen unterlagen, verzweifelte mit Portugal auch der Europameister von 2016 an der starken Defensive der Afrikaner. Marokko musste in dem gesamten Turnier erst einen Gegentreffer hinnehmen - beim 2:1-Sieg gegen Kanada in der Gruppenphase.

Kylian Mbappé trifft mit Frankreich im WM-Halbfinale auf Marokko. © IMAGO/Alberto Estevez

Weltmeister Frankreich erlebte im Viertelfinale gegen England eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Nach dem viel umjubelten Führungstreffer durch Olivier Giroud zum 2:1 (78. Minute) begann in der Schlussphase das große Zittern: Die „Three Lions“ hatten in der 84. Minute durch Harry Kane die Mega-Chance zum Ausgleich. Dem Kapitän der Engländer versagten vom Elfmeterpunkt jedoch die Nerven und er drosch den Ball weit über den Kasten. Die Franzosen brachten das 2:1 schlussendlich über die Zeit und haben nun wie bereits 2018 in Russland die große Chance, ins WM-Finale einzuziehen. Alle Termine und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von César Arturo Ramos, der 38-jährige war bereits bei zwei Gruppenspielen sowie einem Achtelfinale im Einsatz. Der Mexikaner pfiff das 0:0 zwischen Dänemark und Tunesien sowie den 2:0-Sieg der Marokkaner gegen Belgien sowie den 6:1-Kantersieg der Portugiesen gegen die Schweiz.

Wie haben sich Frankreich und Marokko für das Halbfinale qualifiziert?

Spiel Frankreich Marokko Vorrunde (1. Spieltag) 4:1 gegen Australien 0:0 gegen Kroatien Vorrunde (2. Spieltag) 2:1 gegen Dänemark 2:0 gegen Belgien Vorrunde (3. Spieltag) 0:1 gegen Tunesien 2:1 gegen Kanada Achtelfinale 3:1 gegen Polen 3:0 i.E. gegen Spanien Viertelfinale 2:1 gegen England 1:0 gegen Portugal

Frankreich gegen Marokko: WM 2022 heute im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option gibt es noch den Live-Ticker von tz.de - hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene. (kus)