Frankreich - Polen live: Wo läuft das WM-Achtelfinale heute im Free-TV?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Im Achtelfinale der WM 2022 treffen Frankreich und Polen aufeinander. Das K.o.-Spiel wird heute live im Free-TV und Stream übertragen.

Doha - Im letzten Gruppenspiel der WM 2022 bekleckerte sich Frankreich nicht gerade mit Ruhm. Nach zwei Siegen gegen Australien (4:1) und Dänemark (2:1) schickte Nationaltrainer Didier Deschamps im dritten Gruppenspiel gegen Tunesien eine B-Mannschaft auf den Platz und kassierte dafür prompt die Quittung. Der amtierende Weltmeister verlor mit 0:1 gegen Underdog Tunesien. Erst nach rund einer Stunde wurden die Stars wie Kylian Mbappé und Antoine Griezmann eingewechselt, doch auch sie konnten die Niederlage schlussendlich nicht mehr verhindern.

Für Tunesien sollte es dennoch nicht reichen für das Achtelfinale, da auch Australien überraschend gegen Dänemark siegte (1:0) und damit das Weiterkommen sicherte.

Begegnung Frankreich - Polen Anpfiff 4. Dezember 2022, 16.00 Uhr Stadion Al Thumama Stadium (Doha)

WM 2022 heute live: Lewandowski braucht gegen Frankreich mehr Unterstützung in der Offensive

Polen musste mehr oder weniger bis zur letzten Sekunde zittern, bis der Achtelfinal-Einzug offiziell gefeiert werden durfte. Am letzten Spieltag kassierten Robert Lewandowski und Co. eine verdiente 0:2-Pleite gegen Argentinien. Eine Halbzeit hielt das polnische Abwehrbollwerk der argentinischen Offensive um Superstar Lionel Messi stand, kurz nach Wiederanpfiff war es dann Alexis Mac Allister, der die Südamerikaner in Führung brachte. Julian Alvarez sorgte in der 67. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung.

Gegen Argentinien hatte Polen wenig bis gar nichts entgegenzusetzen. Im Achtelfinale gegen Frankreich sollten die Polen wohl eine andere Strategie wählen, wenn es etwas werden soll mit dem Viertelfinale. Vor allem in der Offensive braucht Lewandowski mehr Unterstützung. Alle Ergebnisse und Termine der K.o.-Runde finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Frankreichs Vorrunden-Ergebnisse Polens Vorrunden-Ergebnisse 4:1 gegen Australien (1. Spieltag) 0:0 gegen Mexiko (1. Spieltag) 2:1 gegen Dänemark (2. Spieltag) 2:0 gegen Saudi-Arabien (2. Spieltag) 0:1 gegen Tunesien (3. Spieltag) 0:2 gegen Argentinien (3. Spieltag)

WM 2022 heute live im Free-TV und Stream: Wo wird Frankreich gegen Polen übertragen?

Das Achtelfinale am Sonntagnachmittag wird live im Free-TV beim ZDF übertragen. Die Vorberichte starten gegen 15 Uhr mit dem Moderatoren-Duo Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein und dem Experten-Kreis um Christoph Kramer, Per Mertesacker und Martina Voss-Tecklenburg. Martin Schneider wird die Partie kommentieren. Einen kostenlosen Live-Stream wird es für das Spiel auch wieder geben.

Wann und wo welche Spiele der WM 2022 live im TV zu sehen sind, erfahren Sie in unserem WM-Sendeplan.

Frankreich trifft im Achtelfinale auf Polen: Die WM 2022 heute live bei Magenta TV

Bei Magenta TV ist das Achtelfinal-Duell zwischen Frankreich und Polen ebenfalls live zu sehen. Hier beginnen die Vorberichte um 15 Uhr, kurz vor Spielbeginn übernimmt dann Kommentator Jan Platte. Magenta TV kann über das TV-Gerät oder einem Live-Stream empfangen werden (Abo erforderlich). MagentaTV jetzt bestellen.

Hinweis an unsere Leser: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, wir erhalten von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Frankreich gegen Polen in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF (kostenlos), Magenta TV (Abo erforderlich)

WM 2022 live: Das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen heute im Live-Ticker von tz.de

Als weitere Option können Sie die Partie auch im Live-Ticker von tz.de verfolgen. Hier verpassen Sie keine wichtige Spielszene. (kus)