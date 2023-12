So feiern die Weltmeister: Video von Kabinen-Party der U17 aufgetaucht

Von: Florian Schimak

Die U17 schreibt deutsche Fußballgeschichte und wird erstmals Weltmeister. Anschließend wurde zu Recht gefeiert. Nun sind erste Videos aus der Kabine aufgetaucht.

München/Surakarta – Sie schafften Einmaliges!

Bereits jetzt ist der 2006er-Jahrgang des DFB ein absolut goldener: Europameister UND Weltmeister ist die U17 von Trainer Christian Wück.

Fayssal Harchaoui (M.) und die U17 feiern ihren WM-Titel. © IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Brunner gewährt Einblicke: U17-Weltmeister mit wilder Kabinen-Party

Klar, dass nach dem dramatischen und spannenden WM-Finale gegen Frankreich (4:3 i.E.) gefeiert wurde. So ist auf kicker.tv nun ein Video zu sehen, das Paris Brunner, der bei der U17-WM neben dem Pokal, auch den Titel des besten Spielers erhielt, zeigt, wie er mit seinen Mannschaftskollegen in der Kabine den Mega-Triumph feiert.

Brunner, derzeit noch bei der U19 des BVB aktiv, nimmt in diesem Video den Kameramann mit in die Kabine. Dann stellt er kurz Fayssal Harchaoui vor. „Der Sechser, der alles abräumt“, brüllt Brunner dabei in die Kamera. Anschließend stimmen sie „ihren WM-Song“ an.

So feiern die Weltmeister: Videos zur Kabinen-Party der U17 aufgetaucht

Pikant: Brunner hält während des Videos eine Flasche Sekt in der Hand. Allerdings ist dies völlig legitim, dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bereits Bier, Wein und Sekt trinken. Auch in der Öffentlichkeit.

Zum Ende des Videos freut sich der 17-Jährige über die Auszeichnung zum besten Spielers des Turniers. „Ich bin sehr glücklich und froh, bester Spieler des Turniers geworden zu sein“, so Brunner, der daraufhin die Medaille in die Kamera hält: „Die kann mir keiner mehr nehmen!“ Noch mehr aber freut er sich über die beiden Titel als Welt- und Europameister!

Wilde Party nach dem WM-Titel: Die U17 des DFB wird erstmals Weltmeister – und feiert zu Recht. © Screenshot/kicker.tv

U17-Weltmeister landen am Montag in Frankfurt: Empfang am DFB-Campus

Am Montag um 9 Uhr werden Brunner und restlichen die U17-Helden in Frankfurt auf dem DFB-Campus feierlich empfangen. Mit dabei natürlich auch Trainer Wück. Brisant: Dessen Vertrag beim DFB läuft Ende Dezember aus.

Noch ist Wück allerdings entspannt. „Ich werde das Ganze genießen, ein bisschen abschalten und mir dann Gedanken um meine Zukunft machen“, sagte der Weltmeister-Coach nach dem Titelgewinn: „Es liegt nicht an mir, sondern daran, ob der DFB weitermachen möchte.“

Deutschland wird U17-Weltmeister – und Vertrag von Trainer Wück läuft bald aus

Es wäre ein Armutszeugnis, sollte der DFB mit dem erfolgreichsten Jugendtrainer der Geschichte nicht verlängern. „Ich habe das Gefühl, dass die Jugendarbeit in den Vereinen, aber auch beim Verband nicht so wertgeschätzt wird, wie es eigentlich nötig ist“, kritisiert der Erfolgstrainer: „Denn ohne gute Ausbildung werden die A-Mannschaft und die U21 nicht gefüttert werden mit jungen Spielern.“

Bitter, denn so eine Kabinen-Party hat es beim A-Nationalteam schon ganz, ganz lange nicht mehr gegeben … (smk)