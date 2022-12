„Einzigartiger Freund“: Franz Beckenbauer trauert um Ex-Teamkollegen Pelé

Von: Antonio José Riether

Pelés Tod rief auch in Deutschland Trauerbekundungen hervor. Franz Beckenbauer, der mit der Fußball-Legende zusammenspielte, verabschiedete sich mit rührenden Worten.

São Paulo/München - Sie prägten jahrzehntelang den Fußball und waren sogar Teamkollegen. Die am Donnerstag verstorbene Sport-Ikone Pelé und Franz Beckenbauer verbindet eine ganz besondere Vergangenheit. Kurz nach dem Tod des Brasilianers reagierte der Kaiser auf den krankheitsbedingten Tod seines ehemaligen Mitspielers und Freundes.

Pelé (Edson Arantes do Nascimento) Geboren: 23. Oktober 1940 in Três Corações (Brasilien) Verstorben: 29. Dezember 2022 in São Paulo WM-Titel: 3 (1958, 1962, 1970) Länderspiele für Brasilien: 92 (77 Tore)

Verstorbener Pelé und Franz Beckenbauer spielten 1977 zusammen in den USA

Im Alter von 82 Jahren fand Pelé die ewige Ruhe, nachdem er lange an einer Krebserkrankung gelitten hatte. Letztlich verstarb der dreimalige Weltmeister an multiplem Organversagen in São Paulo, wie die Klinik nur kurz nach seinem Ableben bekannt gab. Auch in Deutschland wurde getrauert, der FC Bayern veröffentlichte am Abend Reaktionen zu Pelés Tod.

Der ehemalige Angreifer, der in seiner Heimat für den FC Santos in 493 Partien herausragende 503 Treffer erzielt hatte, ließ seine Karriere in den USA ausklingen. So lief er von 1975 bis 1977 für New York Cosmos auf, in seinem letzten Jahr stieß der damalige Superstar Franz Beckenbauer zur Mannschaft hinzu. Der Münchner trauert nun seinen Ex-Mannschaftskameraden.

Pelé und Franz Beckenbauer bei einem Auftritt beim ZDF-Sportstudio im WM-Jahr 2006. © Martin Hoffmann/imago-images

Franz Beckenbauer über Pelé: „Einer, der immer auf dem Boden geblieben ist

„Der Fußball hat heute den Größten seiner Geschichte verloren – und ich einen einzigartigen Freund. Geboren in Três Corações, hatte Pelé drei Herzen: Für den Fußball, für seine Familie und für alle Menschen“, wurde der 77-Jährige auf der Homepage des FC Bayern zitiert. Pelé sei „einer, der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist“, meinte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters.

„Ich ging 1977 in die USA, da ich unbedingt mit Pelé bei Cosmos New York in einer Mannschaft spielen wollte. Diese Zeit an seiner Seite war eines der größten Erlebnisse meiner Karriere“, stellte Beckenbauer, der in den Jahren zuvor sowohl die Welt- als auch die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft gewinnen konnte.

Franz Beckenbauer mit emotionalen Worten an verstorbenen Pelé: „Du wirst immer bleiben“

Beckenbauer erinnert sich noch detailliert an die gemeinsame Zeit mit Edson Arantes do Nascimento, wie Pelé mit bürgerlichem Namen hieß. „Wir wurden zusammen auf Anhieb US-Meister, und Pelé nannte mich daraufhin nur noch seinen Bruder. Das war eine unvorstellbare Ehre für mich“, meinte die deutsche Fußball-Legende über sein brasilianisches Pendant.

„Der Fußball wird auf ewig Dir gehören! Du wirst immer bleiben. Danke für Dein Spiel, O Rei (dt. König, Anm. d. Red.)!“, verabschiedete er sich mit emotionalen Worten von seinem Wegbegleiter, der seinen gesundheitlichen Problemen erlag.

Franz Beckenbauer: Gesundheitlich angeschlagener Kaiser reiste zuletzt nicht zur WM

Auch Franz Beckenbauer kämpft seit einiger Zeit mit seiner Gesundheit. Vor der WM gab der zweifache Weltmeister bereits bekannt, aufgrund seines Zustandes nicht nach Katar zu reisen und ging dabei sogar ins Detail: Ein Augeninfarkt sowie seine Herzprobleme senkten seine Lebensqualität in den vergangenen Jahren. Zuletzt zeigte er sich kurz vor Weihnachten gemeinsam mit seinem ehemaligen Spieler Andi Brehme, der private Bilder mit dem Kaiser teilte. (ajr)