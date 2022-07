Frauen-EM 2022: Wo läuft Deutschland - Finnland heute live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Alexandra Popp (r.) erzielte den Treffer zum 2:0 gegen Spanien. Deutschland steht bei der Frauen-EM im Viertelfinale. © IMAGO / HMB-Media

Deutschland steht im Viertelfinale der Frauen-EM, muss zuvor aber noch gegen Finnland ran. Alle Infos, wo die Partie heute live im TV und Stream läuft.

Milton Keynes ‒ Für die deutsche Nationalmannschaft ist die Gruppenphase der Frauen-EM 2022 komplett nach Plan verlaufen. Schon nach zwei Spieltagen ist die deutsche Elf sicher für das Viertelfinale qualifiziert, im dritten Spiel gegen Finnland geht es nur noch darum, die Gruppe B mit einem perfekten Lauf von drei Siegen und neun Punkten zu vergolden. Außerdem haben die DFB-Frauen immer noch kein Gegentor kassiert. Bislang haben nur die Gastgeberinnen aus England ein statistisch besseres Turnier gespielt.

In Milton Keynes (alle Spielorte) wird wahrscheinlich auch die Bundestrainerin dabei sein. Martina Voss-Tecklenburg verpasste das Training am Donnerstag aufgrund einer Migräne. DFB-Sprecherin Annette Seitz kündigte aber bereits an, sie bis Samstagabend wieder „spielfähig“ zu bekommen. „Beim Mittagessen sah sie schon wieder besser aus“, so die Aussage. Es fehlten außerdem Lina Magull und Sydney Lohmann, die lediglich ein individuelles Programm absolvieren konnten.

Frauen-EM 2022, Gruppe B Deutschland - Finnland Datum: Samstag, 16. Juli 2022 Anstoß: 21.00 Uhr Stadion: Stadium MK, Milton Keynes

Frauen-EM 2022: Jede einzelne Spielerin zählt im DFB-Team

Wie wichtig es ist, dass die komplette Mannschaft stets zur Verfügung steht, wurde kürzlich auf der Pressekonferenz nochmal herausgestellt. Der komplette Kader kann zwar nicht in jedem Spiel auflaufen, so auch beim 2:0-Sieg gegen Spanien, jedoch wurde auf der Pressekonferenz erneut deutlich gemacht, dass jede Spielerin eine Aufgabe zu erfüllen hat. Fünf Profis kamen bislang nicht zum Einsatz. „Wir haben uns da als Team zusammengesetzt und gesagt, was ganz klar unsere Rolle ist, was die Mannschaft von uns braucht, wenn wir nicht spielen“, erläuterte Linda Dallmann.

Die Mannschaft solle durchgehend von außen gepusht werden. „Wir sehen es als unseren Auftrag, dass wir hinterher genauso kaputt sind wie die, die spielen.“ Als zusätzliche Motivation für den Turniersieg würde sicher auch eine höhere Bonuszahlung seitens des Verbands helfen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff reagierte kürzlich auf ein klares Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz und zeigte sich irritiert.

Frauen-EM 2022: Deutschland führt Gruppe B vor letztem Vorrundenspiel an

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Deutschland 2 6:0 6 6 2. Spanien 2 4:3 1 3 3. Dänemark 2 1:4 -3 3 4. Finnland 2 1:5 -4 0

Deutschland - Finnland: Wer zeigt das Spiel heute live im TV?

Das Spiel wird, wie die gesamte EM, von den öffentlich-rechtlichen Sendern im Free-TV übertragen. Das Spiel gegen Finnland übernimmt das ZDF, das um 20.15 Uhr auf Sendung geht und berichtet. Anpfiff ist um 21.00 Uhr mit der Kommentatorin Claudia Neumann.

Da die einzelnen Gruppen am dritten Spieltag nicht mehr nacheinander, sondern parallel (zum Spielplan) spielen, kann das Duell zwischen Spanien und Dänemark in der Gruppe B leider nicht im TV gezeigt werden. Da geht es im direkten Duell um den Einzug ins Viertelfinale.

Frauen-EM 2022: Wo wird Deutschland - Finnland heute im Live-Stream übertragen?

Die ZDF-Sendung wird zeitgleich zur TV-Übertragung auch im Live-Stream auf zdf.de gezeigt. Der Stream steht Nutzern kostenlos zur Verfügung Über diverse Apps kann die Partie über Mobilgeräte und Smart-TVs geschaut werden.

Wer DAZN-Kunde ist, kann außerdem die kostenpflichtige Variante nutzen und die gesamte Europameisterschaft der Frauen über den Streamingdienst gucken. Auf DAZN wird Deutschland gegen Finnland von Jan Platte und der Expertin Navina Omilade kommentiert.

Deutschland - Finnland: Die Übertragung des Gruppenspiels im Überblick

Frauen-EM 2022, Gruppenphase Deutschland - Finnland TV: ZDF Live-Stream: ZDF, DAZN Live-Ticker: tz.de

Im Live-Ticker: Deutschland - Finnland auf tz.de

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu schauen, können Sie den Live-Ticker von tz.de nutzen. Dort wird jede Szene der Partie ausführlich für Sie umschrieben. (ta)