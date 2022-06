Frauen-EM 2022: Deutschlands Kader bei der Europameisterschaft im Überblick

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich für 23 Spielerinnen entschieden, die sie mit zur Frauen-EM 2022 nach England nimmt. (Archivbild) © Kirchner/David Inderlied / IMAGO

Martina Voss-Tecklenburg gibt den DFB-Kader für die Frauen-EM 2022 in England bekannt. Das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft im Überblick.

München – Das Team, das bei Europameisterschaften bislang die meisten Titel (insgesamt acht) geholt hat, ist Deutschland – allein zwischen 1995 und 2013 wurden alle Titel gewonnen. Auch aus diesem statistischen Grund zählt die DFB-Mannschaft bei der Frauen-EM 2022 (6. bis 31. Juli 2022) in England zum Kreis der Favoritinnen. In der Gruppe B trifft Deutschland auf Dänemark, Spanien und Finnland. Ob es diesmal wieder einmal zum Titel reichen wird? Bei der EM 2017 war – ebenso wie auch bei der WM 2019 – bereits im Viertelfinale Endstation gewesen. Für Olympia qualifizierte sich das Team nicht. Dafür gelang allerdings die EM 2022-Qualifikation. Diesmal dient als Teil der EM-Vorbereitung die WM-Qualifikation: Vor der letzten Runde Anfang September führt Deutschland die Gruppe H mit sieben Siegen und einer Niederlage souverän an.

Frauen-EM 2022: Ziel des DFB-Teams

Gefragt nach dem Ziel für die EM kam Mitte April 2022 von Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Antwort: „Wir wollen auch, dass es heißt: Deutschland kann Europameister werden.“ Gelingen soll das mit Stützen in der Mannschaft wie z. B. Almuth Schult, Kathrin Hendrich, Carolin Simon, Sara Däbritz und Kapitänin Alexandra Popp. Auf Dzsenifer Marozsán muss Voss-Tecklenburg diesmal allerdings verzichten: Die Ausnahmespielerin fällt mit einem Kreuzbandriss für mehrere Monate aus. Die Nominierung der Kader – insgesamt 23 Spielerinnen pro Team – findet wie immer kurz vor dem Turnier statt. Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat sich für folgendes Aufgebot entschieden:

Frauen-EM 2022: DFB-Kader – Tor

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt)

Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Frauen-EM 2022: DFB-Kader – Abwehr

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt)

Giulia Gwinn (Bayern München)

Marina Hegering (Bayern München)

Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg)

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt)

Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Frauen-EM 2022: DFB-Kader – Mittelfeld

Sara Däbritz (Olympique Lyon)

Linda Dallmann (Bayern München)

Svenja Huth (VfL Wolfsburg)

Lena Lattwein (VfL Wolfsburg)

Sydney Lohmann (Bayern München)

Lina Magull (Bayern München)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Frauen-EM 2022: DFB-Kader – Sturm

Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

Jule Brand (TSG Hoffenheim)

Klara Bühl (Bayern München)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Lea Schüller (Bayern München)

Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg)