Frauen-EM 2022 live: Wo läuft heute Deutschland gegen Spanien im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Die deutsche Mannschaft will bei der Frauen-EM auch gegen Spanien jubeln. © IMAGO/Maurizio Borsari

Nach dem Sieg gegen Dänemark geht es für das deutsche Team bei der EM 2022 gegen Spanien. Alle Infos, wo das Spiel heute live im TV und Stream läuft.

London ‒ Die EM 2022 hätte für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kaum besser starten können. Das erste Gruppenspiel gegen Dänemark konnte souverän mit 4:0 gewonnen werden. War zum Auftakt noch der gesamte Kader fit, gibt es vor dem Duell gegen den stärksten Gruppengegner aus Spanien erste Ausfälle zu beklagen. So erkrankte Lea Schüller diese Woche an Corona und Sydney Lohmann hadert mit Problemen am Knie.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg rechnete schon mit einem Corona-Fall, verhindert werden konnte er jedoch nicht: „Wir sind nun mal in öffentlichen Bereichen, haben unser Hotel nicht exklusiv und können nicht komplett in einer Blase unterwegs sein“, so die 54-Jährige, die trotzdem betonte, dass das DFB-Team alle Auflagen einhalte und sich mit Masken zusätzlich absichere. Schüllers Erkrankung nimmt sie außerdem zum Anlass, an die UEFA zu appellieren. Voss-Tecklenburg fordert, dass in Zukunft 26 Spielerinnen nominiert werden können und nicht nur 23 - die Männer machen es bei der WM 2022 in Katar schließlich vor.

Frauen-EM 2022, Gruppe B Deutschland - Spanien Anstoß 12. Juli 2022, 21 Uhr Stadion Brentford Community Stadium, London

Frauen-EM 2022 heute live: Deutschland vor Spanien-Spiel zuversichtlich

Trotz der Ausfälle zeigt sich die Mannschaft zuversichtlich, die starken Spanierinnen ärgern zu können. „Wir werden unsere Mittel finden, um Spanien vor Probleme zu stellen. Wir haben ihre Schwächen erkannt. Und die wollen wir ausnutzen.“ Spanien hätte laut der Bundestrainerin aber auch viele „gute Lösungen und mental einen Schritt nach vorne gemacht“. Die „Titelaspiranten“ müssen allerdings ebenfalls einen Ausfall beklagen - und der tut richtig weh.

Weltfußballerin Alexia Putellas vom FC Barcelona zog sich unmittelbar vor Turnierstart einen Kreuzbandriss zu und fällt lange aus. Dass die Spanierinnen trotz des Ausfalls weiter zu den Favoritinnen zählen, spricht für die Stärke der Mannschaft. Die Presse im eigenen Land zeigte sich nach der Bekanntgabe der Verletzung jedoch so schockiert, dass die Titelchancen deutlich niedriger eingeschätzt wurden. Das Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien dürfte also ein guter Gradmesser für beide Mannschaften werden.

Platz Team Spiele Tore Differenz Punkte 1. Deutschland 1 4:0 +4 3 2. Spanien 1 4:1 +3 3 3. Finnland 1 1:4 -3 0 4. Dänemark 1 0:4 -4 0

Deutschland gegen Spanien: Wer zeigt die Frauen-EM heute live im TV?

Gute Nachrichten: Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden im Free-TV übertragen. Das Duell gegen Spanien läuft ab 20.15 Uhr in der ARD, Anstoß in Brentford (alle Spielorte) ist um 21.00 Uhr. Die Vorberichte werden von Claus Lufen und der Expertin Nia Künzer moderiert. Kommentator Bernd Schmelzer kommentiert anschließend das Geschehen auf dem Rasen.

Um 18.00 Uhr spielen außerdem die Gruppengegner Dänemark und Finnland gegeneinander. Wer sich diese Partie ebenfalls ansehen möchte, sollte den Fernseher schon um 17.40 Uhr einschalten. Die ARD überträgt beide Spiele der Gruppe B. Hier geht es zum gesamten Spielplan der Europameisterschaft.

Frauen-EM 2022: Wo läuft Deutschland - Spanien heute im Live-Stream?

Wenn Sie das deutsche Gruppenspiel im Stream schauen möchten, werden sie kostenlos auf sportschau.de fündig. Dort wird die Begegnung parallel zur TV-Übertragung gezeigt.

Wenn sie über ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN verfügen, können sie Deutschland gegen Spanien auch dort im Stream schauen. Ab 20.40 Uhr beginnt die Übertragung, es kommentiert Jan Platte mit der Expertin Navina Omilade. Über die jeweiligen Apps können die Streams auch über Mobilgeräte und Smart-TVs geschaut werden.

Frauen-EM 2022 Gruppenphase Deutschland - Spanien TV ARD, DAZN (Smart-TV) Live-Stream ARD, DAZN Live-Ticker tz.de

Deutschland - Spanien: Frauen-EM 2022 im Live-Ticker auf tz.de

Damit Sie sicher nichts verpassen, bietet Ihnen tz.de auch einen Live-Ticker zu dem deutschen Spiel an. Dort finden Sie alle Infos vor, während und nach dem Spiel. (ta)