Frauen-EM 2022: Gruppe B mit Deutschland – Modus, Mannschaften und Termine

Die deutschen Fußballspielerinnen Laura Freigang (l.) und Klara Buehl (Symbolbild) © Eibner Pressefoto/Michael Memmler/ IMAGO

Deutschland startet bei der Frauen-EM 2022 in Gruppe B. Alles Wissenswerte über die Spielorte sowie die Gegner aus Spanien, Dänemark und Finnland.

München – Im Juli findet die Frauen-EM 2022 statt. 16 Nationalmannschaften kämpfen in England in insgesamt 31 Spielen um den Titel. Die Europameiterschaft steigt vom 6. bis zum 31. Juli. Die Frauen tragen ihre Europameisterschaft traditionell ein Jahr nach den Männern aus. Wegen der Corona-Pandemie wurde die ursprünglich für 2021 angesetzte EM um ein Jahr verschoben. Ausgelost wurden die Gruppen der Europameisterschaft am 28. Oktober 2021 in Manchester. Seither hat es allerdings eine kleine Änderung gegeben: Da Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs von der Europameisterschaft ausgeschlossen wurde, wurde Portugal als Ersatzteam nominiert.

Frauen-EM 2022 offiziell: UEFA Women's EURO 2022 Datum 6. Juli bis 31. Juli Austragungsort England Teilnehmende Nationen 16 Finale 31. Juli 2022 (Wembley)

Frauen-EM 2022: Wie die Europameisterschaft abläuft

Die Gruppenphase der Frauen-EM 2022 beginnt am 6. Juli. Die vier Gruppen spielen dabei nacheinander – also zuerst die Gruppe A, danach B, dann C und dann D. In der Regel finden beide Partien einer Gruppe am gleichen Tag statt. Einzige Ausnahme ist der erste Spieltag der Gruppe A: An diesem Tag (6. Juli) findet ausschließlich das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft statt. Dabei trifft das Team von England auf die Mannschaft von Österreich. Einen Tag später steigt dann das zweite Spiel. Die Gruppenphase wird am 18. Juli 2022 mit den letzten Partien der Gruppe D beendet. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.-o.-Phase, also für die Phase Viertelfinale-Halbfinale-Finale. Anstoßzeiten sind immer 18 Uhr und 21 Uhr MESZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien der Gruppe C, um 21 Uhr angepfiffen.



Frauen-EM 2022: Mannschaften in Gruppe B

Spanien

Trainer: Jorge Vilda

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 1997

Rekordtorschützin: Jennifer Hermoso (42 Treffer, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Alexia Putellas (92 Einsätze, Stand: 12/2021)

Wertvollste Spielerin: Alexia Putellas (€ 350.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: La Selección, La Furia Roja

FIFA-Weltrangliste: 10. (Stand: 12/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Slowenien (1994)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen Schweden (1996)

EM-Teilnahmen: 4

Finnland

Trainerin: Anna Signeul

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 2005

Rekordtorschützin: Linda Sällsträm (50 Treffer, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Anna Westerlund (140 Treffer, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Helmarit bzw. Helmipöllöt (die Raufußkäuze)

FIFA-Weltrangliste: 28. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 8:0 über Bulgarien (2014)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen Dänemark (1975)

EM-Teilnahmen: 3

Deutschland

Trainerin: Martina Voss-Tecklenburg

Größter Erfolg: 2 x WM-Titel, 8 x EM-Titel, Gold Olympia 2016

Rekordtorschützin: Birgit Prinz (128 Tore)

Rekordspielerin: Birgit Prinz (214 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: Lena Oberdorf (250.000 Euro, Stand: 11/2021)

Spitzname: Die Mannschaft

FIFA-Weltrangliste 3. (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Kasachstan (2011)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen die USA (1996)

EM-Teilnahmen: 10

Dänemark

Trainer: Lars Sondergaard

Größter Erfolg: Vize-Europameister 2017

Rekordtorschützin: Pernille Harder (67 Tore, Stand: 12/2021)

Rekordspielerin: Katrine Pedersen (210 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sanne Troelsgard (€ 100.000, Stand: 12/2021)

Spitzname: Danish Dynamite

FIFA-Weltrangliste: 15. (Stand: 12/2021)

Höchster Sieg: 15:0 über Georgien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen die USA (1995)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Termine, Begegnungen und Spielorte in Gruppe B

08.07.2022, 18.00 Uhr: Spanien – Finnland, Milton Keynes, Stadium MK

08.07.2022, 21.00 Uhr: Deutschland- Dänemark, London, Wembley-Stadion

12.07.2022, 18.00 Uhr, Dänemark – Finnland, Milton Keynes, Stadium MK

12.07.2022, 21.00 Uhr: Deutschland – Spanien, London: Wembley-Stadion

16.07.2022, 21.00 Uhr: Dänemark – Spanien, London: Wembley-Stadion

16.07.2022, 21.00 Uhr: Finnland – Deutschland, Milton Keynes, Stadium MK

Frauen-EM 2022: Spielplan und alle Ergebnisse

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Frauen-EM 2022: Die Ausgangslage

Gastgeber England (3. Der WM 2015 bzw. EM-Finalist 1984 & 2009) war als einziges Team automatisch für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen Mannschaften bestritten eine Qualifikation mit neun Gruppen mit je fünf oder sechs Teams. Die neun Gruppensieger sowie die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz qualifizierten sich direkt. Die anderen sechs Gruppenzweiten ermittelten im April 2021 in Play-off-Spielen die letzten drei Endrunden-Teilnehmer.

Frauen-EM 2022: Infos zu Mannschaften aus Spanien, Deutschland, Dänemark und Finnland

Spanien, EM-Halbfinalist 1997, qualifizierte sich als Sieger der Gruppe D für die Frauen-EM 2022. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 48:1 Tore.

Wichtige Info: Vor 2013 hatten sie sich nur für ein großes Turnier qualifizieren können, jetzt bestreiten sie ihr fünftes in Folge.

Deutschland (2 WM-Titel, 8 EM-Titel) ließ in der Qualifikationsphase als Sieger der Gruppe I keine Zweifel aufkommen. Die Bilanz: 8 Spiele, 8 Siege, 46:1 Tore.

Wichtige Info: Nach 18 Jahren als Champion beendete Dänemark im Viertelfinale 2017 die Siegesserie von Deutschland bei Frauen-Europameisterschaften.

Dänemark, der Vize-Europameister 2017, qualifizierte sich als Sieger der Gruppe B eindrucksvoll für das Saisonhighlight. Die Bilanz: 10 Spiele, 9 Siege, 1 Unentschieden, 48:1 Tore.

Wichtige Info: Dänemark sicherte sich seine Teilnahme am 27. Oktober dank eines 3:1-Siegs bei den Italienerinnen, die seit mehr als fünf Jahren zu Hause nicht mehr verloren hatten.

Finnland machte in der Qualifikationsphase als Gruppensieger schon rasch alles klar. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 24:2 Tore.

Wichtige Info: Bei der ersten Endrundenteilnahme einer finnischen Mannschaft, egal ob männlich oder weiblich, erreichte das Team 2005 das Halbfinale.