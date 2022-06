Frauen-EM 2022: Gruppe C – Modus, Mannschaften und Termine

Teilen

Lieke Martens am Ball. Die Niederlande wollen ihren Europameistertitel bei der Frauen-EM 2022 verteidigen. © Eibner Pressefoto/Michael Memmler / IMAGO

In Gruppe C der Frauen-EM 2022 sind die Niederlande Favorit. Die amtierenden Europameisterinnen treffen dort auf Portugal, Schweden und die Schweiz.

München – Im Juli wird die Frauen-EM 2022 in England ausgetragen, in deren Rahmen 16 Frauen-EM-Teams um den Titel kämpfen werden. Gespielt wird von 6. Juli bis zum 31. Juli. Da die Frauen traditionell immer ein Jahr später als die Männer ihre Europameisterschaften austragen, sollte das Turnier bereits im Sommer 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Männer-EURO 2020 allerdings ins Jahr 2021 verschoben werden. Somit wurde der Juli 2022 zum neuen Austragungszeitpunkt für die Frauen-EM. Da bereits zahlreiche Werbeartikel, Dokumente, etc. produziert worden waren, blieb der Name Frauen-EURO 2021 bestehen. Ausgelost wurden die Gruppen der Europameisterschaft am 28. Oktober 2021 in Manchester. Seither hat es allerdings eine kleine Änderung gegeben: Da Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs von der Europameisterschaft ausgeschlossen wurde, wurde als Ersatzteam Portugal nominiert.

Frauen-EM 2022: Vorrunde und K.o.-Phase

Die Gruppenphase beginnt am 6. Juli 2022. Die vier Gruppen spielen dabei nacheinander – also zuerst die Gruppe A, danach B, dann C und dann D. In der Regel finden beide Partien einer Gruppe am gleichen Tag statt. Einzige Ausnahme ist der erste Spieltag der Gruppe A: An diesem Tag (6. Juli) findet ausschließlich das Eröffnungsspiel Europameisterschaft statt. Dabei trifft das Team von England auf die Mannschaft von Österreich. Einen Tag später (7. Juli) gibt es dann das zweite Spiel. Um in einen gleichmäßigen Rhythmus zu kommen, gibt es an diesem Tag keine weiteren Partien. Die Gruppenphase wird am 18. Juli 2022 mit den letzten Partien der Gruppe D beendet. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Phase, also für die Phase Viertelfinale-Halbfinale-Finale. Anstoßzeiten sind immer 18 Uhr und 21 Uhr MESZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien der Gruppe C, um 21 Uhr angepfiffen.

Frauen-EM 2022: Mannschaften in Gruppe C

Portugal

Trainer: Francisco Neto

Größter Erfolg: EM-Endrundenteilnahme 2017 (Vorrunde)

Rekordtorschützin: Edite Fernandes (39, Stand: 5/2022)

Rekordspielerin: Carla Couto (145, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Seleção das Quinas

FIFA-Weltrangliste: 29. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 8:0 über Moldau (2017)

Höchste Niederlage: 0:13 gegen Deutschland (2003)

EM-Teilnahmen: 1

Schweiz

Trainer: Nils Nielsen

Größter Erfolg: WM-Achtelfinale 2015

Rekordtorschützin: Ana Maria Crnogircevic (65 Treffer)

Rekordspielerin: Lara Dickenmann (135 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: S. Fölmli, L. Wälti (je € 70.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Nati

FIFA-Weltrangliste: 20. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 11:0 gegen Malta (2014)

Höchste Niederlage: 0:11 gegen Deutschland (1994)

EM-Teilnahmen: 2

Niederlande

Trainer: Mark Parsons

Größter Erfolg: EM-Titel 2017, Vize-Weltmeister 2019

Rekordtorschützin: Vivianne Miedema (85 Tore)

Rekordspielerin: Sherida Spitse (192 Partien)

Wertvollste Spielerin: Vivianne Miedema (€ 350.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Oranje

FIFA-Weltrangliste: 4. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 13:1 über Mazedonien (2009)

Höchste Niederlage: 0:7 gegen Schweden (1981)

EM-Teilnahmen: 4

Schweden

Trainer: Peter Gerhardsson

Größter Erfolg: EM-Titel 1984

Rekordtorschützin: Lotta Schelin (88 Tore)

Rekordspielerin: Caroline Seger (225 Spiele)

Wertvollste Spielerin: Sofia Jakobsson (€ 225.000, Stand: 11/2021)

Spitzname: Tre Kronor

FIFA-Weltrangliste 2. Platz (Stand: 11/2021)

Höchster Sieg: 17:0 über Aserbaidschan (2010)

Höchste Niederlage: 0:4 (insgesamt 7 Mal)

EM-Teilnahmen: 9

Frauen-EM 2022: Spiele, Termine und Spielorte in Gruppe C

09.07.2022, 18.00 Uhr: Portugal – Schweiz, Leigh, Leigh Sports Village

09.07.2022, 21.00 Uhr: Niederlande – Schweden, Sheffield, Bramall Lane

13.07.2022, 18.00 Uhr: Schweden – Schweiz, Sheffield, Bramall Lane

13.07.2022, 21.00 Uhr: Niederlande – Portugal, Leigh, Leigh Sports Village

17.07.2022, 18.00 Uhr: Schweden – Portugal, Leigh, Leigh Sports Village

17.07.2022, 18.00 Uhr: Schweiz – Niederlande, Sheffield, Bramall Lane

Frauen-EM 2022: Spielplan und alle Ergebnisse

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande

Frauen-EM 2022: Die Ausgangslage vor dem Turnier

Gastgeber England (3. bei der Weltmeisterschaft 2015, 2. bei der Europameisterschaft 1984 und 2009) war als einziges Team automatisch für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen Mannschaften bestritten eine Qualifikation mit neun Gruppen zu je fünf oder sechs Teams. Die neun Gruppensieger sowie die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen den Ersten, Dritten, Vierten und Fünften ihrer Gruppe qualifizierten sich direkt. Die anderen sechs Gruppenzweiten ermittelten im April 2021 in Play-off-Duellen die letzten drei Endrunden-Teilnehmer.

Frauen-EM 2022: Portugal, Schweiz, Niederlande und Schweden in Gruppe C

Portugal kam über Umwege zu Frauen-EM 2022 in England. Zwar hatte sich Russland für die Europameisterschaft qualifiziert, wurde nach einem Beschluss der UEFA, aufgrund des Ukraine-Kriegs, alle russischen Teams bei UEFA-Wettbewerben nicht an den Start gehen zu lassen, von der UEFA ausgeschlossen. Portugal rückte als Zweiter Gruppe E dadurch nach. Die Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 10:2 Tore, Play-off gegen Russland - 0:1

Wichtige Info: 2017 feierte Portugal das Debüt bei der Endrunde und gewann das Spiel gegen Schottland. Allerdings verlor die Mannschaft gegen Spanien und England.

Die Schweiz kam als Zweiter der Gruppe H zur EM. Die Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 20:6 Tore, 3:2 i.E. in den Play-offs gegen die Tschechische Republik

Wichtige Info: Die Schweizer Mannschaft gewann das allererste Elfmeterschießen in Play-offs zur UEFA Women‘s EURO und qualifizierten sich so zum zweiten Mal

Die Niederlande qualifizierte sich als Titelverteidiger und Sieger der Gruppe A beeindruckend klar für die Europameisterschaft der Frauen. Die Bilanz: 10 Spiele, 10 Siege, 48:3 Tore

Wichtige Info: Vor 2017, als sie auf heimischem Boden triumphierten, hatten sie nie ein großes Finale erreicht. Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2019 verloren sie das Finale gegen die USA.

Schweden dominierte als Sieger der Gruppe F souverän die Qualifikationsphase. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 40:2 Tore

Wichtige Info: Schweden landete bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2019 auf Platz drei und holte 2021 bei Olympia Silber.