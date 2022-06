Frauen-EM 2022: Gruppe D - Modus, Mannschaften, Termine, Favoriten

Arianna Caruso (Italien) am Ball (Symbolbild) © Eibner Pressefoto/Michael Memmler/IMAGO

Mit Frankreich und Italien treffen in der Gruppe D der Frauen-EM 2022 zwei der erfolgreichsten Nationalmannschaften auf Belgien und Island.

München – Die Frauen-EM 2022 wird im Juli ausgetragen. Gastgeberland in diesem Jahr ist England. 16 Länder spielen vom 6. Juli bis zum 31. Juli um die europäische . Da die Frauen traditionell immer ein Jahr später als die Männer ihre Europameisterschaften austragen, sollte das Turnier bereits im Sommer 2021 stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fußball-EM der Männer 2020 allerdings ins Jahr 2021 verschoben werden. Somit wurde mit dem Juli 2022 auch gleich ein neuer Austragungszeitpunkt für die Frauen-EM bestimmt. Die Gruppen für die Europameisterschaft wurden am 28. Oktober 2021 in Manchester ausgelost. Seither hat es allerdings eine kleine Änderung gegeben: Da Russland aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine von der EM ausgeschlossen wurde, wurde als Ersatzteam Portugal nominiert.

Frauen-EM 2022: Modus in Gruppenphase und K.o.-Runde

Die Gruppenphase der Frauen-EM 2022 beginnt am 6. Juli. In der Regel finden beide Partien einer Gruppe am gleichen Tag statt. Einzige Ausnahme ist der erste Spieltag der Gruppe A: An diesem Tag (6. Juli) findet ausschließlich das Eröffnungsspiel zwischen England und Österreich statt. Am 7. Juli gibt es dann das zweite Spiel. Gruppe B beginnt am Tag darauf. Die Vorrunde wird am 18. Juli 2022 mit den letzten beiden Partien der Gruppe D beendet. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Phase, also für die Phase aus Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Anstoßzeiten sind immer 18 Uhr und 21 Uhr MESZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien der Gruppe C, um 21 Uhr angepfiffen.

Frauen-EM 2022: Mannschaften in Gruppe D im Überblick

Belgien

Trainerin: Ives Serneels

Größter Erfolg: EM-Endrunde 2017 (Vorrunde)



Rekordtorschützin: Tessa Wullaert (63, Stand: Mai 2022)

Rekordspielerin: Janice Cayman (123 Partien, Stand: Mai 2022)



Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: Red Flames

FIFA-Weltrangliste: 20. (Stand: 25. März 2022)



Höchster Sieg: 19:0 über Armenien (2021)

Höchste Niederlage: 1:9 gegen Spanien (2004)

EM-Teilnahmen: 1

Island

Trainer: Þorsteinn H. Halldórsson

Größter Erfolg: EM-Viertelfinale (1995, 2013)

Rekordtorschützin: Margrét Lára Viðarsdóttir (79, Stand: 05/2022)

Rekordspielerin: Sara Björk Gunnarsdóttir (138, Stand: 05/2022)

Wertvollste Spielerin: -

Spitzname: -

FIFA-Weltrangliste: 18. (Stand: 25.3.2022)

Höchster Sieg: 12:0 über Estland (2009)

Höchste Niederlage: 0:8 gegen USA (2000)

EM-Teilnahmen: 3

Italien

Trainerin: Milena Bertoloni

Größter Erfolg: Vize-Europameister 1993, 1997

Rekordtorschützin: Patrizia Panico (110 Tore, Stand: Dezember 2021)

Rekordspielerin: Patrizia Panico (204 Spiele, Stand: Dezember 2021)

Wertvollste Spielerin: Cristiana Girelli (225.000 Euro, Stand: Dezember 2021)

Spitzname: Le Azzurre (Die Azurblauen)

FIFA-Weltrangliste: 14. (Stand: Dezember 2021)

Höchster Sieg: 15:0 über Mazedonien (2014)

Höchste Niederlage: 0:6 gegen die Schweiz (2017)

EM-Teilnahmen: 11

Frankreich

Trainerin: Corinne Diacre

Größter Erfolg: Platz 4 WM 2011

Rekordtorschützin: Eugenie Le Sommer (86 Tore)

Rekordspielerin: Sandrine Soubeyrand (198 Einsätze)

Wertvollste Spielerin: Kadidiatou Diani (250.000 Euro, Stand: November 2021)

Spitzname: Les Bleus

FIFA-Weltrangliste: 5. Platz (Stand: November 2021)

Höchster Sieg: 14:0 vs. Bulgarien & Algerien (2013/1998)

Höchste Niederlage: 0:7 vs. Deutschland (1992)

EM-Teilnahmen: 7

Frauen-EM 2022: Spiele, Termine und Spielorte in Gruppe D

10.07.2022, 18.00 Uhr: Belgien – Island, Manchester, Manchester City Academy Stadium

10.07.2022, 21.00 Uhr: Frankreich – Italien, Rotherham, New York Stadium

14.07.2022, 18.00 Uhr: Italien – Island, Manchester, Manchester City Academy Stadium

14.07.2022, 21.00 Uhr: Frankreich – Belgien, Rotherham, New York Stadium

18.07.2022, 21.00 Uhr: Italien – Belgien, Manchester, Manchester City Academy Stadium

18.07.2022, 21.00 Uhr: Island – Frankreich, Rotherham, New York Stadium

Frauen-EM 2022: Spielplan und alle Ergebnisse

Frauen-EM 2022: Die Ausgangslage vor der Europameisterschaft

Gastgeber England (WM-Dritter 2015 und EM-Zweiter 1984 und 2009) war als einziges Team automatisch für die Endrunde qualifiziert. Die übrigen Mannschaften bestritten eine Qualifikation mit neun Gruppen zu je fünf oder sechs Teams. Die neun Gruppensieger sowie die drei Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen den Ersten, Dritten, Vierten und Fünften ihrer Gruppe qualifizierten sich direkt. Die übrigen sechs Gruppenzweiten ermittelten im April 2021 in Play-off-Duellen die letzten drei Endrunden-Teilnehmer.

Frauen-EM 2022: Favoriten in Gruppe D

Belgien qualifizierte sich als Sieger der Quali-Gruppe H für die Frauen-EM 2022. Die Bilanz: 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 37:5 Tore

Wichtige Info: Tine De Caigny traf doppelt beim entscheidenden 4:0-Sieg gegen die Schweiz.

Island war Zweiter der Gruppe F und kam so als bester Gruppenzweiter zur EM. Die Bilanz: 8 Spiele, 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 25:5 Tore

Wichtige Info: Zum vierten Mal in Folge sind sie bei einer Frauen-EM dabei.

Frankreich hat sich in der Qualifikation souverän durchsetzen können. Die Bilanz: Sieger der Gruppe G, 8 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 44:0 Tore

Wichtige Info: Seit Einführung der Women‘s EURO mit acht Mannschaften 1997 ist Frankreich jedes Mal im Viertelfinale ausgeschieden (Gruppenphase 1997, 2001 und 2005, nachdem das Turnier zunächst auf 12 und dann auf 16 Teams erweitert wurde, Viertelfinale 2009, 2013, 2017).

Italien war Zweiter der Gruppe B und damit bester Gruppenzweiter. Die Bilanz: 10 Spiele, 8 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 37:5 Tore

Wichtige Info: 2017 erreichte Italien erstmals nicht das Viertelfinale einer Frauen-EM, dafür kam man dann bei der WM 2019 zum zweiten Mal überhaupt ins Viertelfinale.