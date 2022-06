Frauen-EM 2022: Spielplan zur Fußball-Europaschaft in England

Der Spielplan für die Frauen-EM 2022 steht. Wann trifft die deutsche Mannschaft auf wen? © Nick Potts/dpa

Gespielt wird in London, Manchester, Milton Keynes, Sheffield, Rotherham, Southampton, Brighton & Hove und Leigh. Der Überblick über den gesamten Spielplan der Fußball-Europameisterschaft der Frauen.

München – Von 6. bis 31. Juli 2022 wird in England die Fußball-Europameisterschaft der Frauen ausgetragen. Spielorte sind u. a. legendäre Stadien wie z. B. das Old Trafford in Manchester oder das Wembley Stadium in London. Anstoßzeiten sind immer 18:00 Uhr und 21:00 Uhr MEZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien in Frauen-EURO 2022 Gruppe C, um 21 Uhr angepfiffen. Als einer der Favoriten startet Deutschland ins Turnier und trifft in der Gruppe B der Frauen-EURO auf Dänemark, Spanien und Finnland. Das Duell gegen die Skandinavier ist für den 8. Juli 2022 um 21:00 Uhr angesetzt. Auf Spanien trifft Deutschland am 12. Juli 2022 um 21:00 Uhr. Gegen Finnland spielt das DFB-Team am 16. Juli um 21:00 Uhr.

Frauen-EM 2022 offiziell: UEFA Women's EURO 2022 Datum 6. Juli 2022 bis 31. Juli 2022 Austragungsort England Teilnehmende Nationen 16

06.07.2022 – 21:00 Uhr Manchester, Old Trafford: England – Österreich

07.07.2022 – 21:00 Uhr Southampton, St. Mary’s Stadium: Norwegen – Nordirland

08.07.2022 – 21:00 Uhr Milton Keynes, Stadium MK: Spanien – Finnland

08.07.2022 – 21:00 Uhr London / Brentford, Brentford Community Stadium: Deutschland – Dänemark

09.07.2022 – 21:00 Uhr Leigh, Leigh Sports Village: Portugal – Schweiz

09.07.2022 – 21:00 Uhr Sheffield, Bramall Lane: Niederlande – Schweden

10.07.2022 – 21:00 Uhr Manchester City Academy Stadium: Belgien – Island

10.07.2022 – 21:00 Uhr Rotherham, New York Stadium: Frankreich – Italien

11.07.2022 – 21:00 Uhr Southampton, St. Mary’s Stadium: Österreich – Nordirland

11.07.2022 – 21:00 Uhr Brighton & Hove, Brighton Community Stadium: England – Norwegen

12.07.2022 – 21:00 Uhr Milton Keynes, Stadium MK: Dänemark – Finnland

12.07.2022 – 21:00 Uhr London / Brentford, Brentford Community Stadium: Deutschland – Spanien

13.07.2022 – 21:00 Uhr Sheffield, Bramall Lane: Schweden – Schweiz

13.07.2022 – 21:00 Uhr Leigh, Leigh Sports Village: Niederlande – Portugal

14.07.2022 – 21:00 Uhr Manchester, Manchester City Academy Stadium: Italien – Island

14.07.2022 – 21:00 Uhr Rotherham, New York Stadium: Frankreich – Belgien

15.07.2022 – 21:00 Uhr Brighton & Hove, Brighton Community Stadium: Österreich – Norwegen

15.07.2022 – 21:00 Uhr Southampton, St. Mary’s Stadium: Nordirland – England

16.07.2022 – 21:00 Uhr London / Brentford, Brentford Community Stadium: Dänemark – Spanien

16.07.2022 – 21:00 Uhr Milton Keynes, Stadium MK: Finnland – Deutschland

17.07.2022 – 21:00 Uhr Leigh, Leigh Sports Village: Schweden – Portugal

17.07.2022 – 21:00 Uhr Sheffield, Bramall Lane: Schweiz – Niederlande

18.07.2022 – 21:00 Uhr Manchester City Academy Stadium: Italien – Belgien

18.07.2022 – 21:00 Uhr Rotherham, New York Stadium: Island – Frankreich

Frauen-EM: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle in Gruppe A

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 6. Juli 2022 21 Uhr Old Trafford, Manchester England - Österreich 7. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Norwegen - Nordirland 11. Juli 2022 18 Uhr St. Mary's, Southampton Österreich - Nordirland 11. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton England - Norwegen 15. Juli 2022 21 Uhr St. Mary's, Southampton Nordirland - England 15. Juli 2022 21 Uhr Brighton Community Stadium, Brighton Österreich - Norwegen

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

In Gruppe A der Frauen-EM 2022 wollen sich neben Top-Favorit England auch Österreich, Norwegen und Nordirland beweisen.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle in Gruppe B

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 8. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Spanien - Finnland 8. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Dänemark 12. Juli 2022 18 Uhr Milton Keynes Dänemark - Finnland 12. Juli 2022 21 Uhr Brentford Deutschland - Spanien 16. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Finnland - Deutschland 16. Juli 2022 21 Uhr Brentford Dänemark - Spanien

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

In Gruppe B der Frauen-EM 2022 trifft Deutschland auf Spanien, Dänemark und Finnland.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle in Gruppe C

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 9. Juli 2022 18 Uhr Leigh Portugal - Schweiz 9. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Niederlande - Schweden 13. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweden - Schweiz 13. Juli 2022 21 Uhr Leigh Niederlande - Portugal 17. Juli 2022 18 Uhr Sheffield Schweiz - Niederlande 17. Juli 2022 18 Uhr Leigh Schweden - Portugal

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

In Gruppe C der Frauen-EM 2022 treffen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden auf Schweden, Portugal und die Schweiz.

Frauen-EM 2022: Spielplan, Ergebnisse und Tabelle in Gruppe D

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 10. Juli 2022 18 Uhr Manchester Belgien - Island 10. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Italien 14. Juli 2022 18 Uhr Manchester Italien - Island 14. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Frankreich - Belgien 18. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Island - Frankreich 18. Juli 2022 21 Uhr Manchester Italien - Belgien

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. 2. 3. 4.

In Gruppe D der Frauen-EM 2022 spielen Frankreich, Italien, Belgien und Island um den Einzug in die K.o.-Runde.

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse – das Viertelfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 20. Juli 2022 21 Uhr Brighton Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B 21. Juli 2022 21 Uhr Brentford Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A 22. Juli 2022 21 Uhr Leigh Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D 23. Juli 2022 21 Uhr Rotherham Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnisse – das Halbfinale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 26. Juli 2022 21 Uhr Sheffield Sieger VF 3 - Sieger VF 1 27. Juli 2022 21 Uhr Milton Keynes Sieger VF 4 - Sieger VF 2

Frauen-EM 2022: Spielplan und Ergebnis zum Finale

Datum Uhrzeit (MESZ) Spielort Begegnung Ergebnis 31. Juli 2022 18 Uhr Wembley Sieger HF 1 - Sieger HF 2