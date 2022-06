Frauen-EM 2022: Wo Sie die Spiele live im TV und Stream sehen können

Im Old Trafford in Manchester findet das Eröffnungsspiel der Frauen-EM 2022 in England statt. Doch wo kann man die Europameisterschaft hierzulande im TV und Stream verfolgen? (Archivbild) © IMAGO/Mark D Fuller

Sowohl in der Gruppenphase als auch der K.o.-Phase der Frauen-EM 2022 können Fans die großen Spiele im Free-TV und im Internet live verfolgen. Wissenswertes über die genauen Übertragungstermine der EM.

München – Fans müssen nicht den ganzen Sommer ohne Fußball auskommen, denn zwischen dem 6. und dem 31. Juli findet in diesem Jahr in England die Frauen-EM 2022 statt. Dabei treten die 16 besten Frauen-Nationalmannschaften Europas in diesem Turnier gegeneinander an. In Deutschland werden die großen Spiele der Frauen-EM im Free-TV von den öffentlich-rechtlichen Sendern ZDF und ARD übertragen. In Österreich überträgt der ORF, in der Schweiz der SRF. Im Internet sind die Live-Streams eine Ergänzung zu den Free-TV-Übertragungen. Das bedeutet: Werden Spiele bei ARD, ZDF, ORF oder SRF übertragen, können die Spiele ebenfalls online in der Mediathek live verfolgt werden. Alle Zeitangaben orientieren sich an der mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ).

Frauen-EM 2022 Offiziell: UEFA Women's EURO England 2022 Datum 6. Juli bis 31. Juli Austragungsort England Teilnehmende Nationen 16 Finale 31. Juli 2022 (Wembley)

Frauen-EM 2022: Wo werden die Spiele im TV und Live-Stream übertragen?

Auf das Programm von ARD und ZDF kann man auch über die Anbieter Joyn, Zattoo und waipu.tv zugreifen. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern zeigt auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN alle 31 Spiele der Frauen-EM 2022, auch die deutschen Spiele und das Finale, live und in voller Länge.

Frauen-EM 2022: Spiele der Gruppe A live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Sender Mi., 6. Juli 21 Uhr England - Österreich ARD / DAZN Do., 7. Juli 21 Uhr Norwegen - Nordirland ARD-Mediathek / DAZN Mo., 11. Juli 18 Uhr Österreich - Nordirland ZDF-Mediathek / DAZN Mo., 11. Juli 21 Uhr England - Norwegen ZDF / DAZN Fr., 15. Juli 21 Uhr Nordirland - England ARD / DAZN Fr., 15. Juli 21 Uhr Österreich - Norwegen ARD / DAZN

Frauen-EM 2022: Spiele der Gruppe B mit Deutschland live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Sender Fr., 8. Juli 18 Uhr Spanien - Finnland ZDF / DAZN Fr., 8. Juli 21 Uhr Deutschland - Dänemark ZDF / DAZN Di., 12. Juli 18 Uhr Dänemark - Finnland ARD / DAZN Di., 12. Juli 21 Uhr Deutschland - Spanien ARD / DAZN Sa., 16. Juli 21 Uhr Finnland - Deutschland ZDF / DAZN Sa., 16. Juli 21 Uhr Dänemark - Spanien ZDF-Mediathek / DAZN

Frauen-EM 2022: Spiele der Gruppe C live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Sender Sa., 9. Juli 18 Uhr Portugal - Schweiz ARD / DAZN Sa., 9. Juli 21 Uhr Niederlande - Schweden ARD-Mediathek / DAZN Mi., 13. Juli 18 Uhr Schweden - Schweiz ZDF / DAZN Mi., 13. Juli 21 Uhr Niederlande - Portugal ZDF / DAZN So., 17. Juli 18 Uhr Schweiz - Niederlande ZDF-Mediathek / DAZN So., 17 Juli 18 Uhr Schweden - Portugal ZDF-Mediathek / DAZN

Frauen-EM 2022: Spiele der Gruppe D live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Sender So., 10. Juli 18 Uhr Belgien - Island ARD-Mediathek / DAZN So., 10. Juli 21 Uhr Frankreich - Italien ARD-Mediathek / DAZN Do., 14. Juli 18 Uhr Italien - Island ARD / DAZN Do., 14 Juli 21 Uhr Frankreich - Belgien ARD / DAZN Mo., 18. Juli 21 Uhr Island - Frankreich ZDF-Mediathek / DAZN Mo., 18. Juli 21 Uhr Italien - Belgien ZDF-Mediathek / DAZN

Frauen-EM 2022: Viertelfinale live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit (MESZ) Spiel Sender Mi., 20. Juli 21 Uhr Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B ARD / ZDF / DAZN Do., 21. Juli 21 Uhr Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A ARD / ZDF / DAZN Fr., 22. Juli 21 Uhr Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D ARD / ZDF / DAZN Sa., 23. Juli 21 Uhr Sieger Gr. D - Zweiter Gr. C ARD / ZDF / DAZN

Frauen-EM 2022: Halbfinale live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit Spiel Sender Di., 26. Juli 21 Uhr Sieger VF 3 - Sieger VF 1 ARD / ZDF / DAZN Mi., 27. Juli 21 Uhr Sieger VF 4 - Sieger VF 2 ARD / ZDF / DAZN

Frauen-EM 2022: Finale live im TV und Live-Stream

Datum Uhrzeit Spiel Sender So., 31. Juli 18 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2 ARD / ZDF / DAZN