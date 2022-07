Frauen-EM 2022: Wann spielt Deutschland? DFB-Spielplan im Überblick

Leonie Maier am Ball (Symbolbild) © IMAGO / Fotografie73

Deutschlands Nationalmannschaft startet in Gruppe B der Frauen-EM 2022. Alle Spiele und Termine des DFB-Teams im Überblick.

München – Vom 6. bis 31. Juli wird in England die Frauen-EM 2022 ausgetragen. Spielorte sind unter anderem legendäre Stadien wie das Old Trafford in Manchester oder das Wembley Stadium in London. Anstoßzeiten sind immer 18 Uhr und 21 Uhr MESZ. Am dritten Spieltag finden die beiden Partien zeitgleich statt und werden, bis auf die letzten beiden Partien in Frauen-EURO 2022 Gruppe C, um 21 Uhr angepfiffen. Als einer der Favoriten startet Deutschland ins Turnier und trifft in der Gruppe B auf Dänemark, Spanien und Finnland. Das Duell gegen die Skandinavier ist für den 8. Juli 2022 um 21 Uhr angesetzt. Auf Spanien trifft Deutschland am 12. Juli 2022 um 21:00 Uhr. Gegen Finnland spielt das DFB-Team am 16. Juli um 21 Uhr. Deutschlands Spielorte in der Gruppenphase der Frauen-EM sind im Londoner Vorort Brentford sowie in Milton Keynes.



Frauen-EM: Termine des DFB-Teams in Gruppe B

Freitag, 8. Juli 2022, 21 Uhr: London / Brentford, Brentford Community Stadium - Deutschland - Dänemark

Dienstag, 12. Juli 2022, 21 Uhr: London / Brentford, Brentford Community Stadium, Deutschland – Spanien

Samstag, 16. Juli 2022, 21 Uhr: Milton Keynes, Stadium MK: Finnland – Deutschland

Frauen-EM 2022: So könnte es für Deutschland weitergehen

Sollte sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg als Gruppensieger oder Gruppenzweiter für die K.o.-Runde qualifizieren, wartet im Viertelfinale entweder England, Österreich, Nordirland oder Norwegen. Mögliche Gegner im Halbfinale wären unter anderem Frankreich oder die Niederlande. Erst im Finale am 31. Juli könnte Deutschland wieder auf einen Konkurrenten aus Gruppe B treffen.

20. Juli, 21 Uhr: Brighton & Hove, Brighton Community Stadium: Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

21. Juli, 21 Uhr: London / Brentford, Brentford Community Stadium: Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A

22. Juli, 21 Uhr: Leigh, Leigh Sports Village: Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe D

23. Juli, 21 Uhr: Rotherham, New York Stadium: Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe C

Halbfinale

26. Juli, 21 Uhr: Sheffield, Bramall Lane: Sieger Viertelfinale 3 – Sieger Viertelfinale 1

27. Juli, 21 Uhr: Milton Keynes, Stadium MK: Sieger Viertelfinale 4 – Sieger Viertelfinale 2

Finale

Sonntag, 31. Juli, 18 Uhr: London, Wembley Stadium: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2