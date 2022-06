Frauen-EM 2022: Wo wird gespielt? Alle Stadien und Orte in der Übersicht

Das Eröffnungsspiel der Frauen-EM 2022 findet im Old Trafford in Manchester statt. © IMAGO/Mark D Fuller

Die Frauen-EM 2022 im Juli wird in einigen der bekanntesten Stadien der Welt ausgetragen – zum Beispiel im Old Trafford in Manchester.

München – Von 6. bis 31. Juli 2022 wird zum 13. Mal eine Europameisterschaft der Frauen veranstaltet. 2018 hat England den Zuschlag erhalten, dieses Saisonhighlight auszurichten. An insgesamt zehn Spielorten werden zunächst die Gruppenspiele ausgetragen, bevor es dann in die K.o.-Phase (Viertelfinale, Halbfinale, Finale) geht. Entschieden wird die Frauen-EM 2022 in einem der berühmtesten Stadien der Welt – im Wembley-Stadion in London findet auch regelmäßig das Endspiel der (Männer-)Champions League statt. Neben Wembley gibt es in England aber noch zahlreiche weitere legendäre Arenen.

Frauen-EM 2022: Stadien und Spielorte im Überblick

Stadion, Spielort, Spiele, Plätze

Wembley-Stadion, London, Finale, 90.000

Old Trafford, Manchester, Eröffnungsspiel, 74.000

Bramall Lane, Sheffield, 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, 32.702

St. Mary’s Stadium, Southampton, 3 Gruppenspiele, 32.505

Brighton Community Stadium, Brighton & Hove, 2 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 30.750

Stadium MK, Milton Keynes, 3 Gruppenspiele, 1 Halbfinale, 30.500

Brentford Community Stadium, Brentford, 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 17.250

New York Stadium, Rotherham, 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.021

Leigh Sports Village, Leigh, 3 Gruppenspiele, 1 Viertelfinale, 12.000

Manchester City Academy Stadium, Manchester, 3 Gruppenspiele, 7000

Frauen-EM 2022: In diesen Stadien spielen die Gruppen

Gruppe A: Old Trafford, St. Mary’s Stadium, Brighton Community Stadium

Gruppe B: Stadium MK, Brentford Community Stadium

Gruppe C: Bramall Lane, Leigh Sports Village

Gruppe D: New York Stadium, Manchester City Academy Stadium

Frauen-EM 2022: Stadien der K.o.-Runde

Viertelfinale nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium

nach der Reihe der Spiele: Brighton Community Stadium, Brentford Community Stadium, Leigh Sports Village, New York Stadium Halbfinale nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK

nach der Reihe der Spiele: Bramall Lane, Stadium MK Finale : Wembley-Stadion in London

: Wembley-Stadion in London Frauen-EM 2022: Spielplan und alle Ergebnisse

Frauen-EM 2022: Alle Spielorte im Detail

Wembley-Stadion, London

Adresse : Watford Road, Wembley London

: Watford Road, Wembley London Kapazität : 90.000 Plätze

: 90.000 Plätze Eröffnung : März 2007

: März 2007 Architekten : Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard

: Norman Foster/Ken Shuttleworth/Rod Sheard Heimmannschaft : Englische Nationalmannschaft

: Englische Nationalmannschaft Kosten : 1,2 Milliarden Euro

: 1,2 Milliarden Euro Oberfläche: Hybridrasen

Old Trafford, Manchester

Adresse : Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R

: Sir Matt Busby Way, Manchester, Greater Manchester, M16 0R Kapazität : 74.000

: 74.000 Eröffnung : 1910

: 1910 Architekt : Archibald Leitch

: Archibald Leitch Eigentümer : Manchester United

: Manchester United Renovierungen : 1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006

: 1941, 1946–1949, 1951, 1957, 1973, 1995–2000, 2006 Kosten : 90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert

: 90.000 Pfund (ursprünglich), danach wurde das Stadion immer wieder ausgebaut und renoviert Oberfläche: Hybridrasen

Bramall Lane, Sheffield

Adresse: Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU

Bramall Lane, Bramall Lane, Sheffield, South Yorkshire, S2 4SU Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 30. April 1855

: 30. April 1855 Architekten : Ward McHugh Associates

: Ward McHugh Associates Eigentümer : Sheffield United

: Sheffield United Renovierungen: 1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006

1966, 1975, 1991, 1994, 1996, 2006 Oberfläche: Desso GrassMaster

St. Mary‘s Stadium, Southampton

Adresse: Britannia Road, Southampton, SO14 5FP

Britannia Road, Southampton, SO14 5FP Kapazität : 32.702

: 32.702 Eröffnung : 2001

: 2001 Architekten : AFL Architects

: AFL Architects Eigentümer : FC Southampton

: FC Southampton Kosten : 43 Mio. Pfund

: 43 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Brighton Community Stadium, Brighton & Hove

Adresse: Village Way, Brighton BN1 9BL

Village Way, Brighton BN1 9BL Kapazität : 30.750

: 30.750 Eröffnung : 30. Juli 2011

: 30. Juli 2011 Architekten : KSS Design Group

: KSS Design Group Eigentümer : Brighton & Hove Albion

: Brighton & Hove Albion Kosten: 93 Mio. Pfund

93 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Stadium MK, Milton Keynes

Adresse : Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA

: Stadium Way West, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK1 1SA Kapazität : 30.500

: 30.500 Eröffnung : 29. November 2007

: 29. November 2007 Architekten : Populous Architects

: Populous Architects Eigentümer : Milton Keynes Dons

: Milton Keynes Dons Kosten : ca. 50 Mio. Pfund

: ca. 50 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen (Desso GrassMaster)

Brentford Community Stadium, Brentford

Adresse: Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU

Lionel Rd S, Brentford TW8 0RU Kapazität : 17.250

: 17.250 Eröffnung : 30. August 2020

: 30. August 2020 Architekten : AFL Architects

: AFL Architects Eigentümer : FC Brentford

: FC Brentford Kosten : ca. 70 Mio. Pfund

: ca. 70 Mio. Pfund Oberfläche: Hybridrasen

New York Stadium, Rotherham

Adresse: New York Way, Rotherham S60 1FJ

New York Way, Rotherham S60 1FJ Kapazität : 12.021

: 12.021 Eröffnung : 19. Juli 2012

: 19. Juli 2012 Architekten : S&P Architects 3E Consulting Engineers

: S&P Architects 3E Consulting Engineers Eigentümer : Rotherham United

: Rotherham United Kosten : 17 Mio. Pfund

: 17 Mio. Pfund Oberfläche: Naturrasen

Leigh Sports Village, Leigh

Adresse: Sale Wy, Leigh WN7 4JY

Sale Wy, Leigh WN7 4JY Kapazität : 12.000

: 12.000 Eröffnung : 28. Dezember 2008

: 28. Dezember 2008 Eigentümer : Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council

: Leigh Sports Village Company Ltd. Wigan Metropolitan Borough Council Betreiber : Leigh Sports Village Company Ltd.

: Leigh Sports Village Company Ltd. Kosten : 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex)

: 17,5 Mio. Pfund (Stadion), 83 Mio. Pfund (Gesamter Komplex) Oberfläche: Hybridrasen

Manchester City Academy Stadium, Manchester

Adresse: 400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ

400 Ashton New Road, Manchester, Greater Manchester, M11 4TQ Kapazität : 7.000

: 7.000 Eröffnung : 8. Dezember 2014

: 8. Dezember 2014 Architekt : Rafael Viñoly

: Rafael Viñoly Eigentümer : Manchester City

: Manchester City Kosten : 250 Mio. Euro (gesamter Komplex)

: 250 Mio. Euro (gesamter Komplex) Oberfläche: Naturrasen