DFB-Kickerin Oberdorf stellt Nationalelf vor: „Alex Popp hört Malle-Musik“

Frauen-EM beginnt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Epp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Frauen-EM in England beginnt. Höchste Zeit, die deutsche Nationalmannschaft kennenzulernen! Lena Oberdorf stellt unsere Mannschaft vor.

London - Am 6. Juli ist es so weit - die Frauen-Europameisterschaft beginnt mit dem Eröffnungsspiel England gegen Österreich. Die deutschen Frauen sind am Freitag erstmals gegen Dänemark gefordert (den DFB-Spielplan gibt es hier). Lena Oberdorf vom Deutschen Meister VfL Wolfsburg stellt ihre DFB-Teamkolleginnen im Gespräch mit dem SID vor. Und zwar in einem lockeren Frage-Antwort-Spiel.

Wer in der Mannschaft...

...quatscht am meisten in der Kabine?

„Das ist Almuth Schult. Svenja Huth ist auch gut dabei, aber meist über Themen zum Spiel. Ich rede auch extrem viel, über Gott und die Welt, das muss ich zugeben.“

...lacht am meisten?

„Ich höre Lina Magull ganz oft, aber ihre Lache ist auch sehr markant.“

DFB-Team bei der Frauen-EM: „DJane ist Lina“

...bringt die anderen häufig zum Lachen?

„Wahrscheinlich Linda Dallmann, weil ihr etwas Tolpatschiges passiert. Oder Klara Bühl, wenn sie zwei rechte Schuhe einpackt, das wäre auch typisch.“

...könnte bei „Let‘s Dance„ gewinnen?

+ Lena Oberdorf (r.) herzt ihre Teamkameradin Lea Schüller. © IMAGO/Daniel Marr

„Sara Doorsoun, sie kann am besten tanzen und hat Rhythmus im Blut. Svenja auf keinen Fall, die ist genau wie ich, wir können nicht tanzen.“

...hört die coolste Musik?

„DJane ist Lina, aber ich finde die Musik von Nicole Anyomi auch cool, sehr rhythmisch.“

DFB-Team bei der Frauen-EM: „Alex Popp spielt oft Schlager und Malle-Musik“

...hat den merkwürdigsten Musikgeschmack?

„Alex Popp wahrscheinlich, die spielt oft Schlager und Malle-Musik, wenn wir im Verein einen Titel gewonnen haben. Ich würde ihr zutrauen, dass sie das auch privat hört...“

...hat das Zeug zur Bundeskanzlerin?

„Almuth auf jeden Fall, weil sie ihre Meinung immer gut einbringt und gut überzeugen kann. Sie bringt alles so gut rüber und hat sehr oft recht.“

...hat das Zeug zur Bundestrainerin?

„Marina Hegering, sie ist sehr laut auf dem Feld und fordert immer 100 Prozent ein. Sie hat auch das Verständnis, das passt dann ganz gut.“

DFB-Team bei der Frauen-EM: Sara Doorsoun größter Modefreak

...könnte als Schauspielerin Hollywood erobern?

(überlegt lange) „Giulia Gwinn könnte das bestimmt ganz gut. Ich jedenfalls nicht, ich brauche schon bei Aufsagern viel zu lange.“

...müsste seine eigene Reality-TV-Show haben?

(lacht) „Laura Freigang, auf jeden Fall. Sie hat eine kreative Ader, sie würde da gut reinpassen, da hätte man was zum Anschauen. Klara wahrscheinlich auch, weil da viele witzige Sachen passieren würden.“

...ist der größte Modefreak?

„Bei Sara Doorsoun sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich ihren Kleiderschrank gesehen habe - wie viele Sneaker sie hat, alle sortiert: Weiß mit grün, weiß mit orange, 100 verschiedene gefühlt. Ich glaube, sie hat echte viele Klamotten, sie hat auch einen guten Style, genau wie Nicole Anyomi.“

...könnte bei „Wer wird Millionär“ gewinnen?

„Ich würde Lena Lattwein da anmelden. Sie ist Almuth 2.0, sie weiß auch alles, sie kann immer alle Fragen beantworten und würde vermutlich ohne Joker gewinnen. Sie ist auch ein Mathe-Genie, ähnlich wie Lea Schüller.“

DFB-Team bei der Frauen-EM: „Poppi und Almi sind immer ganz spät dabei“

...hält beim Feiern am längsten durch?

„Poppi und Almi sind immer ganz spät dabei. Wenn ich fit bin, mache ich auch gerne durch.“

...braucht am meisten Action?

„Da ist Lea sehr weit vorne, sie ist bei jeder spontanen Idee dabei. Sie segelt ja auch mit ihrer Freundin oder springt von Klippen.“

...ist leicht zu erschrecken?

„Feli Rauch. Man schiebt nur den Stuhl nach hinten, es quietscht, und sie zuckt zusammen. Sie ist sehr schreckhaft.“

...ist der beste Hundeflüsterer?

„Da würde ich mich nennen. Meine Mutter konnte beim letzten Besuch mit unserem Hund nicht mehr gehen, weil er die ganze Zeit gezogen hat - dann hatte ich ihn mal an der Leine und alles war entspannt. Aber Poppi natürlich auch, die hat ihren ‚Patch‘ ganz gut unter Kontrolle.“

...überlebt am längsten auf einer einsamen Insel?

„Das traue ich Sara Däbritz zu, sie würde bestimmt sehr gut klarkommen. Auch Almuth und Marina - die Erfahrenen halt, die wüssten bestimmt, wo man Wasser findet. Ich würde mich bestimmt sofort verlaufen und mein Lager nicht mehr finden.“ (epp/SID)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Daniel Marr