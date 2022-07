Frauen-EM live: Deutschland - Dänemark heute im Free-TV und Live-Stream

Teilen

Die DFB-Frauen bestreiten heute ihr erstes Gruppenspiel bei der EM in England. So sehen Sie Deutschland gegen Dänemark live im TV und Live-Stream.

London - Für die deutschen Fußballerinnen steht am Freitag, 8. Juli, das erste Gruppenspiel der Europameisterschaft in England an. Zum Turnierauftakt geht es für die DFB-Frauen gegen Dänemark. „Alle 23 Spielerinnen, die im Kader sind, sind einsatzfähig. Von daher haben wir keine Probleme“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Partie des Rekord-Europameisters gegen den EM-Zweiten von 2017 im Brentford Community Stadium im Londoner Westen.

Deutschland ist erstmals seit dem WM-Viertelfinal-Aus 2019 gegen Schweden wieder bei einem großen Turnier dabei - und gehört nicht zu den Topfavoriten wie zum Beispiel der zweite Vorrundengegner Spanien am 12. Juli. Allerdings muss „La Furia Roja“ den Ausfall von Top-Star Alexia Putellas verkraften.

Frauen-EM 2022: Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Dänemark, Spanien und Finnland

Wie weit das DFB-Team bei der Frauen-EM 2022 kommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Neben Dänemark und Spanien trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde noch auf Finnland. Das Finale findet am 31. Juli im Wembley-Stadion in London statt.

Datum Uhrzeit Begegnung Ort Freitag, 08.07.2022 21.00 Uhr Deutschland - Dänemark Brentford Dienstag, 12.07.2022 21.00 Uhr Deutschland - Spanien Brentford Samstag, 16.07.2022 21.00 Uhr Finnland - Deutschland Bletchley

Anpfiff des ersten Gruppenspiels von Deutschland bei der UEFA Women‘s EURO 2022 ist am 8. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit. Im Folgenden erfahren Sie, wo und wie Sie die Partie der DFB-Frauen gegen Dänemark live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Frauen-EM 2022: Deutschland - Dänemark heute live im Free-TV

Fußball-Fans aufgepasst, denn der EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft wird live im Free-TV übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF beginnt um ca. 20.15 Uhr mit den Vorberichten und zeigt ab 21 Uhr das Match Deutschland gegen Dänemark live und in voller Länge.

Für den Mainzer Sender im Einsatz: das Moderatoren-Duo Sven Voss und Katja Streso, Expertin Kathrin Lehmann und Kommentatorin Claudia Neumann.

Hinweis: Wer sehen möchte, wie die beiden anderen deutschen Gruppengegner Spanien und Finnland ins Turnier starten, sollte bereits um 18 Uhr das TV-Gerät einschalten. Alle weiteren Termine gibt es im Spielplan der Europameisterschaft in England.

Frauen-EM 2022: Deutschland - Dänemark heute im kostenlosen Live-Stream

Als Alternative zur Übertragung im TV bietet das ZDF am Freitagabend auch einen kostenlosen Live-Stream im Internet an. Dieser ist auf zdf.de aufrufbar.

Frauen-EM 2022: Deutschland - Dänemark heute im Live-Stream bei DAZN

Kunden des Online-Streamingdienstes DAZN können das erste Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Dänemark auch auf der Plattform verfolgen. Es kommentiert Nico Seepe, Expertin ist die ehemalige Nationalspielerin Navina Omilade. Für die Nutzung des DAZN-Live-Stream ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Dänemark: Übertragung der Frauen-EM im Überblick

Frauen-EM 2022, Gruppenphase Deutschland - Dänemark TV ZDF, DAZN (Smart-TV) Live-Stream ZDF, DAZN Live-Ticker tz.de

Frauen-EM 2022: Deutschland - Dänemark heute im Live-Ticker

Am Freitag wird es auf tz.de einen Live-Ticker zum Spiel Deutschland gegen Dänemark geben. Dort verpassen Sie garantiert nichts, was auf und neben dem Platz passiert. (sk/dpa)